На метеорите с Марса нашли следы геотермальных источников

Сегодня / 15:01
Гурам Демидов принес извинения за шутку об Иисусе. Она возмутила православных активистов
Сегодня / 14:15
В Рязани курсантка академии ФСИН покончила с собой и обвинила в этом преподавателей
Сегодня / 13:09
CNN: около 150 американских политиков, включая Трампа и Вэнса, стали жертвами китайских хакеров
Сегодня / 12:20
Александр Невский готовит фильм в духе «Серьезного Сэма»
Сегодня / 11:00
В Ленобласти кот поцарапал и случайно убил хозяина
Сегодня / 10:40
В здании юрфака МГУ уже два месяца не убирают мусор
Сегодня / 10:09
«Вне закона» Гая Ричи с Генри Кэвиллом и Джейком Джилленхолом отложили за 7 недель до премьеры
Вчера / 23:45
KFC в Европе отказалась от обещания прекратить использовать мясо быстрорастущих бройлеров
Вчера / 23:20
«Одиноких волков-2» не отменили — их отказался снимать Джон Уоттс. Режиссер обвинил Apple в обмане
Вчера / 22:35
«В чатах мамочек были в восторге»: Гвинет Пэлтроу рассказала о поцелуе с Тимоте Шаламе на съемках
Вчера / 22:00
«Ставим Москву на карту»: Big Baby Tape выступил на Rolling Loud в Таиланде
Вчера / 20:51
В Перми студенток Политеха заставили пройти неанонимный опрос об интимной жизни
Вчера / 18:57
В США школьник не справился с домашкой по математике и вызвал на помощь полицию
Обновлено вчера в 18:24
Банки Турции, ОАЭ и Таиланда прекратили обслуживание карт UnionPay от Газпромбанка
Вчера / 17:40
Визовый центр Италии в Санкт-Петербурге теперь принимает документы на визу за 15 дней до поездки
Вчера / 16:04
Mash: чиновники не дали Канье Уэсту провести концерт в Москве, потому что не знают его песен
Вчера / 15:08
На Канье Уэста подали в суд за сексуализированное удушение модели для клипа
Вчера / 13:50
Экс-конгрессмен, которого Трамп хотел назначить генпрокурором, записывает фан-видео за 500 долларов
Вчера / 13:37
В Нидерландах полиция конфисковала садового гнома, сделанного целиком из экстази
Вчера / 11:50
РПЦ: патриарх Кирилл простил певца Шарлота и попросил не наказывать его
Вчера / 10:57
На Филиппинах вице-президент пообещала убить президента, если убьют ее
Вчера / 09:56
Сиквел «Одиноких волков» с Питтом и Клуни отменили
Вчера / 09:10
В Техасе проголосовали за школьную программу на основе Библии
Вчера / 02:08
Дженнифер Лоуренс выпустила документальный фильм об Афганистане. Ее семья просила этого не делать
Вчера / 01:13
В слешере «Крик-7» появится дочь Сидни Прескотт. Ее сыграет Изабель Мей
Вчера / 00:17
Гробницу Александра Невского перенесут из Эрмитажа в лавру до конца года
22 ноября / 23:25
Конора МакГрегора признали виновным в изнасиловании. Он выплатит жертве 250 тысяч долларов
22 ноября / 23:10
Ридли Скотт считает, что персонаж Дензела Вашингтона в «Гладиаторе-2» похож на Дональда Трампа
22 ноября / 22:57
Бывшая девушка Джонатана Мейджорса отозвала новые иски против актера. Они достигли соглашения
22 ноября / 22:14
«Смотрите оригинальные версии»: звезда «Эмилии Перес» Карла Гаскон выступила против дубляжа фильмов
22 ноября / 21:40
«Макдоналдс» в США введет бюджетное меню за 5 долларов
22 ноября / 21:16
В Испании пять авиакомпаний-лоукостеров оштрафовали на 179 миллионов евро за необоснованные сборы
22 ноября / 20:50
Самый топовый создатель шортсов на ютубе открыл студию площадью почти 1000 квадратных метров
22 ноября / 20:37
Остин Батлер снимется в фильме «Барьер» Эдварда Бергера
22 ноября / 19:59
Кендрик Ламар выпустил альбом «GNX»

На метеорите с Марса нашли следы геотермальных источников

Сегодня в 14:28
Метеорит "Черная красавица". Фото: Portland Press Herald/Getty Images

Австралийские и европейские планетологи обнаружили в марсианском метеорите «Черная красавица» зерна минералов, которые появились из‑за контакта горячих горных пород с жидкой водой, разогретой до 500–800 градусов Цельсия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу австралийского Университета Кэртина.

Зерна минералов возникли примерно 4,5 млрд лет назад. Их открытие указывает, что на первых этапах формирования коры Марса на его поверхности была горячая жидкая вода, необходимая для эволюции и поддержания жизни.

Метеорит «Черная красавица» был обнаружен в марокканской части пустыни Сахара в 2011 году. Позже он попал к американским коллекционерам «небесных камней», которые передали находку палеонтологам.

Недавние исследования показали, что этот метеорит ― фрагмент первичной марсианской коры, выброшенный с поверхности планеты 5-10 млн лет назад. Внутри метеорита нашли необычные деформированные зерна цирконов ― кристаллов тугоплавких горных пород, которые возникают при их «всплытии» к поверхности планеты.

Исследование показало, что эти цирконы содержат включения из железа, алюминия, натрия и некоторых других элементов, что свидетельствует о их контакте с очень горячей водой. Температура воды, по расчетам исследователей, составляла 500-800 градусов Цельсия, что говорит о существовании на древнем марсе гидротермальных источников.

Предположительно, подобные источники послужили главной «фабрикой» простейших органических молекул на древней Земле. Их присутствие на Марсе указывает, что в прошлом на красной планете были подходящие условия для зарождения жизни, считают ученые.

Предыдущие исследования показали, что в древние времена на Марсе были реки, озера и океаны, а климат был теплым и влажным. Однако около 2–3 млрд лет назад планета стала сухой и влажной, когда потеряла способность удерживать крупную атмосферу. Согласно недавнему анализу геофизических данных, в марсианской коре есть много жидкой воды, и располагается она на глубине 10–20 километров под поверхностью.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами