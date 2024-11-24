На метеорите с Марса нашли следы геотермальных источников

Австралийские и европейские планетологи обнаружили в марсианском метеорите «Черная красавица» зерна минералов, которые появились из‑за контакта горячих горных пород с жидкой водой, разогретой до 500–800 градусов Цельсия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу австралийского Университета Кэртина.

Зерна минералов возникли примерно 4,5 млрд лет назад. Их открытие указывает, что на первых этапах формирования коры Марса на его поверхности была горячая жидкая вода, необходимая для эволюции и поддержания жизни.

Метеорит «Черная красавица» был обнаружен в марокканской части пустыни Сахара в 2011 году. Позже он попал к американским коллекционерам «небесных камней», которые передали находку палеонтологам.

Недавние исследования показали, что этот метеорит ― фрагмент первичной марсианской коры, выброшенный с поверхности планеты 5-10 млн лет назад. Внутри метеорита нашли необычные деформированные зерна цирконов ― кристаллов тугоплавких горных пород, которые возникают при их «всплытии» к поверхности планеты.

Исследование показало, что эти цирконы содержат включения из железа, алюминия, натрия и некоторых других элементов, что свидетельствует о их контакте с очень горячей водой. Температура воды, по расчетам исследователей, составляла 500-800 градусов Цельсия, что говорит о существовании на древнем марсе гидротермальных источников.

Предположительно, подобные источники послужили главной «фабрикой» простейших органических молекул на древней Земле. Их присутствие на Марсе указывает, что в прошлом на красной планете были подходящие условия для зарождения жизни, считают ученые.