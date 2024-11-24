CNN: около 150 американских политиков, включая Трампа и Вэнса, стали жертвами китайских хакеров

Китайские хакеры взломали сети крупных операторов связи США и отслеживали звонки и текстовые сообщения примерно 150 политиков в Вашингтоне. Об этом на брифинге в Белом доме сообщили американские спецслужбы, пишет CNN со ссылкой на источники.
Жертвами китайских хакеров стали среди прочих избранный президент Дональд Трамп, сенатор и будущий вице-президент Джей Ди Вэнс, зять Трампа Джаред Кушнер и сын политика Эрик Трамп. Пострадали и высокопоставленные представители Демократической партии, но CNN не приводит их имен.
Сенатор от Демократической партии Марк Уорнер назвал случившееся «крупнейшим взломом телекоммуникационных сетей в истории США». Об атаке впервые стало известно в сентябре, но ее последствия и масштабы все еще оцениваются экспертами.
По информации CNN, пострадали в том числе провайдеры AT&T, Verizon и Lumen. Предполагается, что в руках злоумышленников могла оказаться конфиденциальная информация не только о 150 политиках, но и о большем числе людей, которым они звонили или писали.
Источники CNN связывают атаку с группой Salt Typhoon. Эта хакерская группировка, предположительно, поддерживаемая китайским правительством, занимается кибершпионажем и атаками на критически важную инфраструктуру. Китай отвергает обвинения во взломе.