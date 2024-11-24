CNN: около 150 американских политиков, включая Трампа и Вэнса, стали жертвами китайских хакеров

Китайские хакеры взломали сети крупных операторов связи США и отслеживали звонки и текстовые сообщения примерно 150 политиков в Вашингтоне. Об этом на брифинге в Белом доме сообщили американские спецслужбы, пишет CNN со ссылкой на источники.