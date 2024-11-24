В Рязани курсантка академии ФСИН покончила с собой и обвинила в этом преподавателей

В Рязани покончила с собой курсантка Академии права и управления ФСИН. Об этом пишет местное издание YA62.ru и телеграм-канал «Генерал ФСИН».
По информации издания, трагедия случилась 17 ноября. «20-летнюю девушку якобы довели до самоубийства, а случившееся „всячески замалчивают“», — говорится в новости.
Позже местное медиа добавило, что тело погибшей было найдено в съемной квартире, а перед смертью она записала голосовое сообщение, в котором обвинила в своей смерти педагогический состав вуза.
Уточняется, что студентка приехала из Свердловской области и училась на экономическом факультете, а после гибели руководство вуза оформило ее отчисление по собственному желанию.
Как пишет телеграм-канал «Топор Рязань» со ссылкой на источник, год назад девушка была подвергнута изнасилованию. Кроме того, на ее эмоциональное состояние могли повлиять частые наряды и смерть матери, предпологает собеседник.
«В предсмертном сообщении она обвинила во всем начальника курса Дмитрия Круглова», — написано в посте.
В пресс-службе Академии ФСИН назвали информацию медиа недостоверной и призвали опираться только на официальные источники. Ответ представителей учебного заведения привели «Рязанские ведомости».
«Сообщения о том, что девушку отчислили задним числом также не соответствуют действительности. Информация про то, что девушку не отпустили на похороны матери не достоверна, родители курсанта живы. Изнасилования, о котором написали рязанские паблики, не было. Неуставных отношений в вузе нет», — ответили в академии.
Также там сообщили, что по факту происшествия устроили проверку, направленную на установление всех обстоятельств.
В управлении Следственного комитета по Рязанской области от комментариев отказались.
YA62.ru также обращает внимание, что происшествие могло стать третьим случаем в академии за два последних года. «В прошлом году был суицид — девочка. В этом году парень покончил с собой из‑за отчисления», — приводит издание слова источника.