В Рязани курсантка академии ФСИН покончила с собой и обвинила в этом преподавателей

В Рязани покончила с собой курсантка Академии права и управления ФСИН. Об этом пишет местное издание YA62.ru и телеграм-канал «Генерал ФСИН» .

По информации издания, трагедия случилась 17 ноября. «20-летнюю девушку якобы довели до самоубийства, а случившееся „всячески замалчивают“», — говорится в новости.

Позже местное медиа добавило , что тело погибшей было найдено в съемной квартире, а перед смертью она записала голосовое сообщение, в котором обвинила в своей смерти педагогический состав вуза.

Уточняется, что студентка приехала из Свердловской области и училась на экономическом факультете, а после гибели руководство вуза оформило ее отчисление по собственному желанию.

Как пишет телеграм-канал «Топор Рязань» со ссылкой на источник, год назад девушка была подвергнута изнасилованию. Кроме того, на ее эмоциональное состояние могли повлиять частые наряды и смерть матери, предпологает собеседник.