Александр Невский готовит фильм в духе «Серьезного Сэма»

Александр Невский работает над фильмом, вдохновленным видеоигрой Serious Sam. Об этом он написал в своем твиттере.

По словам актера и продюсера, сейчас он пишет сценарий. Невский также поделился завязкой сюжета и артом, где его изобразили в виде героя шутера с двумя бластерами в руках.