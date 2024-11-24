Александр Невский готовит фильм в духе «Серьезного Сэма»

Александр Невский работает над фильмом, вдохновленным видеоигрой Serious Sam. Об этом он написал в своем твиттере.
По словам актера и продюсера, сейчас он пишет сценарий. Невский также поделился завязкой сюжета и артом, где его изобразили в виде героя шутера с двумя бластерами в руках.
«Земля вновь под угрозой полного уничтожения. Но на пути инопланетного монстра-диктатора и его армии кровожадных зомби встает Серьезный Невский», — сказано в посте. Дату релиза он не уточнил.
Новая лента станет для российского актера в Америке 16-м фильмом в карьере, а также четвертым сценарием.
Кроме боевика у Невского в планах заключительная часть трилогии вестернов о русском эмигранте на Диком Западе «Последние герои Рио Браво». Когда именно выйдет этот проект, пока также неизвестно.