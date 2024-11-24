В здании юрфака МГУ уже два месяца не убирают мусор

Обновлено вчера в 18:24
Банки Турции, ОАЭ и Таиланда прекратили обслуживание карт UnionPay от Газпромбанка
Сегодня / 11:00
В Ленобласти кот поцарапал и случайно убил хозяина
Сегодня / 10:09
«Вне закона» Гая Ричи с Генри Кавиллом и Джейком Джилленхолом отложили за 7 недель до премьеры
Вчера / 23:45
KFC в Европе отказалась от обещания прекратить использовать мясо быстрорастущих бройлеров
Вчера / 23:20
«Одиноких волков-2» не отменили — их отказался снимать Джон Уоттс. Режиссер обвинил Apple в обмане
Вчера / 22:35
«В чатах мамочек были в восторге»: Гвинет Пэлтроу рассказала о поцелуе с Тимоте Шаламе на съемках
Вчера / 22:00
«Ставим Москву на карту»: Big Baby Tape выступил на Rolling Loud в Таиланде
Вчера / 20:51
В Перми студенток Политеха заставили пройти неанонимный опрос об интимной жизни
Вчера / 18:57
В США школьник не справился с домашкой по математике и вызвал на помощь полицию
Вчера / 17:40
Визовый центр Италии в Санкт-Петербурге теперь принимает документы на визу за 15 дней до поездки
Вчера / 16:04
Mash: чиновники не дали Канье Уэсту провести концерт в Москве, потому что не знают его песен
Вчера / 15:08
На Канье Уэста подали в суд за сексуализированное удушение модели для клипа
Вчера / 13:50
Экс-конгрессмен, которого Трамп хотел назначить генпрокурором, записывает фан-видео за 500 долларов
Вчера / 13:37
В Нидерландах полиция конфисковала садового гнома, сделанного целиком из экстази
Вчера / 11:50
РПЦ: патриарх Кирилл простил певца Шарлота и попросил не наказывать его
Вчера / 10:57
На Филиппинах вице-президент пообещала убить президента, если убьют ее
Вчера / 09:56
Сиквел «Одиноких волков» с Питтом и Клуни отменили
Вчера / 09:10
В Техасе проголосовали за школьную программу на основе Библии
Вчера / 02:08
Дженнифер Лоуренс выпустила документальный фильм об Афганистане. Ее семья просила этого не делать
Вчера / 01:13
В слешере «Крик-7» появится дочь Сидни Прескотт. Ее сыграет Изабель Мей
Вчера / 00:17
Гробницу Александра Невского перенесут из Эрмитажа в лавру до конца года
22 ноября / 23:25
Конора МакГрегора признали виновным в изнасиловании. Он выплатит жертве 250 тысяч долларов
22 ноября / 23:10
Ридли Скотт считает, что персонаж Дензела Вашингтона в «Гладиаторе-2» похож на Дональда Трампа
22 ноября / 22:57
Бывшая девушка Джонатана Мейджорса отозвала новые иски против актера. Они достигли соглашения
22 ноября / 22:14
«Смотрите оригинальные версии»: звезда «Эмилии Перес» Карла Гаскон выступила против дубляжа фильмов
22 ноября / 21:40
«Макдоналдс» в США введет бюджетное меню за 5 долларов
22 ноября / 21:16
В Испании пять авиакомпаний-лоукостеров оштрафовали на 179 миллионов евро за необоснованные сборы
22 ноября / 20:50
Самый топовый создатель шортсов на ютубе открыл студию площадью почти 1000 квадратных метров
22 ноября / 20:37
Остин Батлер снимется в фильме «Барьер» Эдварда Бергера
22 ноября / 19:59
Кендрик Ламар выпустил альбом «GNX»
22 ноября / 19:34
Киллиан Мерфи приобрел исторический кинотеатр в Ирландии
22 ноября / 18:39
Американские ученые нашли в Сирии древнейший алфавит. Ему больше 4000 лет
22 ноября / 17:58
Школьник-стример обманул инвесторов и заработал 30 тыс. долларов. Ему и его семье начали мстить
22 ноября / 17:48
В США заключенные в тюрьме зачали ребенка, ни разу не встретившись друг с другом
22 ноября / 16:56
Лукашенко пообещал отключить интернет в Беларуси, если после выборов начнутся протесты

В здании юрфака МГУ уже два месяца не убирают мусор

Сегодня в 10:40
Фото: "Осторожно, Москва" / Telegram

Студенты юридического факультета МГУ пожаловались на неубранный в здании мусор. Уборку помещений не проводили около двух месяцев. На ситуацию обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, Момсква».

По сообщению одного из учащихся, прибираться в здании перестали в середине сентября. Из‑за этого мусорные корзины подолгу стоят переполненными, полы покрылись уличной грязью, а в туалетах нет мыла и бумаги.

«Есть такая проблема с середины сентября. В туалет сходить невозможно, грязно. Студсовет привлекал студентов для уборки юридического факультета. Сейчас снова грязь, ситуация стала с мусором чуть лучше, но все равно очень грязно. Нет бумаги в туалетах и мыла», — рассказал студент.

На видео канала также видны огромные черные мешки, сваленные в кучу возле одного из выходов.

1/3
2/3
3/3

В пресс-службе вуза проблему признали и отметили, что она возникла из‑за действий прошлой клининговой компании, а решением занялся оперативный штаб по чистоте. Кроме того, учебному заведению пришлось пригласить отдельную бригаду уборщиков.

«В связи с непрофессиональной работой клининговой компании ООО „Центр права и сертификации“ возникли проблемы с комплексной уборкой учебного корпуса Юридического факультета МГУ. В настоящий момент производится расторжение контракта и внесение компании в чёрный список. Уборку с 20 ноября осуществляет отдельно нанятая бригада клинеров. Расходные материалы факультет закупил самостоятельно. Работает оперативный штаб по обеспечению чистоты на факультете», — ответили в МГУ изданию «Подъем».

Расскажите друзьям
Теги:
МГУ
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами