В здании юрфака МГУ уже два месяца не убирают мусор

Студенты юридического факультета МГУ пожаловались на неубранный в здании мусор. Уборку помещений не проводили около двух месяцев. На ситуацию обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, Момсква».

По сообщению одного из учащихся, прибираться в здании перестали в середине сентября. Из‑за этого мусорные корзины подолгу стоят переполненными, полы покрылись уличной грязью, а в туалетах нет мыла и бумаги.

«Есть такая проблема с середины сентября. В туалет сходить невозможно, грязно. Студсовет привлекал студентов для уборки юридического факультета. Сейчас снова грязь, ситуация стала с мусором чуть лучше, но все равно очень грязно. Нет бумаги в туалетах и мыла», — рассказал студент.