В здании юрфака МГУ уже два месяца не убирают мусор

Студенты юридического факультета МГУ пожаловались на неубранный в здании мусор. Уборку помещений не проводили около двух месяцев. На ситуацию обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, Момсква».
По сообщению одного из учащихся, прибираться в здании перестали в середине сентября. Из‑за этого мусорные корзины подолгу стоят переполненными, полы покрылись уличной грязью, а в туалетах нет мыла и бумаги.
«Есть такая проблема с середины сентября. В туалет сходить невозможно, грязно. Студсовет привлекал студентов для уборки юридического факультета. Сейчас снова грязь, ситуация стала с мусором чуть лучше, но все равно очень грязно. Нет бумаги в туалетах и мыла», — рассказал студент.
На видео канала также видны огромные черные мешки, сваленные в кучу возле одного из выходов.
В пресс-службе вуза проблему признали и отметили, что она возникла из‑за действий прошлой клининговой компании, а решением занялся оперативный штаб по чистоте. Кроме того, учебному заведению пришлось пригласить отдельную бригаду уборщиков.
«В связи с непрофессиональной работой клининговой компании ООО „Центр права и сертификации“ возникли проблемы с комплексной уборкой учебного корпуса Юридического факультета МГУ. В настоящий момент производится расторжение контракта и внесение компании в чёрный список. Уборку с 20 ноября осуществляет отдельно нанятая бригада клинеров. Расходные материалы факультет закупил самостоятельно. Работает оперативный штаб по обеспечению чистоты на факультете», — ответили в МГУ изданию «Подъем».