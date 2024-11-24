«Вне закона» Гая Ричи с Генри Кавиллом и Джейком Джилленхолом отложили за 7 недель до премьеры

Экшн-триллер Гая Ричи «Вне закона» потерял дату релиза. Премьера картины с Генри Кавиллом и Джейком Джилленхолом должна была случиться 17 января. Об этом пишет Deadline.

По информации издания, работа над фильмом оказалась не завершена в срок. В то же время трейлер уже был презентован международным дистрибьюторам в апреле этого года на фестивале CinemaCon в Лас-Вегасе.