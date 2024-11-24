«Вне закона» Гая Ричи с Генри Кавиллом и Джейком Джилленхолом отложили за 7 недель до премьеры

Экшн-триллер Гая Ричи «Вне закона» потерял дату релиза. Премьера картины с Генри Кавиллом и Джейком Джилленхолом должна была случиться 17 января. Об этом пишет Deadline.
По информации издания, работа над фильмом оказалась не завершена в срок. В то же время трейлер уже был презентован международным дистрибьюторам в апреле этого года на фестивале CinemaCon в Лас-Вегасе.
Когда именно теперь выйдет лента, остается неизвестным.
Из подробностей сюжета известно лишь, что в центре сюжета находятся два оперативника, обеспечивающих безопасность полицейской переговорщицы. Вместе им предстоит вернуть миллиарды долларов, украденные опасной бандой.
Ричи вновь не только занял режиссерское кресло, но и написал сценарий, а также выступил продюсером. Еще в числе продюсеров упомянуты Айван Эткинсон («Переводчик», «Операция „Фортуна“») и Джон Фридберг («Собиратель душ», «Непорочная»), а также директор по контенту медиасервисов Яндекса Ольга Филипук.
Кроме звезд «Министерства неджентльменских дел» и «Переводчика» к картине присоединились Эйса Гонсалес («Малыш на драйве»), Розамунд Пайк («Аферистка») и Фишер Стивенс («Наследники»).
В июне появилапсь новость, что Джилленхол снимется в ремейке «Невесты Франкенштейна». Постановкой займется его сестра Мэгги Джилленхол, а компанию актеру составят Кристиан Бэйл, Джесси Бакли и Питер Сарсгаард.
В октябре Кавилла взяли на главную роль в лайв-адаптации «Вольтрона». Съемки начнутся этой весной. Режиссером проекта стал Роусон Маршалл Тербер, ранее поставивший «Мы Миллеры», «Красное уведомление» и «Полтора шпиона».