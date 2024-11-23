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KFC в Европе отказалась от обещания прекратить использовать мясо быстрорастущих бройлеров

Вчера в 23:45
Фото: Andrey Tikhonovskiy/Unsplash

Сеть ресторанов быстрого питания KFC в нескольких странах Европы отказалась от своего обещания улучшить условия содержания животных и перейти на закупку цыплят из медленнорастущих пород к 2026 году. Там заявили, что просто не успевают этого сделать, пишет The Guardian.

Британцы прозвали быстрорастущих цыплят, выведенных селективным способом, Frankenchickens (можно перевести как «Франкенкурицы»). Зоозащитники жаловались, что птицы этой породы страдают из‑за проблем со здоровьем — более высокой смертности, хромоты и мышечных заболеваний.

В 2019 году KFC дала обещание, что полностью перестанет закупать мясо быстрорастущих бройлеров. Под этим обязательством подписались сети общепита из Великобритании, Ирландии, Германии, Нидерландов, Бельгии и Швеции. Однако в ежегодном отчете британского подразделения за 2024 год говорится, что только 1% куриного мяса в ее продукции был от медленнорастущих пород.

«Мы не говорим, что никогда этого не сделаем. Но мы говорим, что к 2026 году и с учетом того, как рынок развился или не развился, мы не сможем этого сделать», — заявила руководитель отдела устойчивого развития KFC в Великобритании и Ирландии.

В KFC пояснили, что фермеры пока что не разводят медленнорастущие породы в достаточном количестве, поэтому их цель оказалась недостижимой. The Guardian отмечает, что к отказу от бройлеров стремятся далеко не все розничные торговцы и рестораны из‑за высоких затрат.

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