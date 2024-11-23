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«Одиноких волков-2» не отменили — их отказался снимать Джон Уоттс. Режиссер обвинил Apple в обмане

Вчера в 23:20
Фото: Columbia Pictures

«Одиноких волков-2» не увидит свет не из‑за отмены Apple TV+, а из‑за решения режиссера оригинала Джон Уоттса. В разговоре с Deadline он пояснил, почему недоволен поведением стриминга.

23 ноября со слов Уоттса появилась новость, что боевик с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни, который стал самым просматриваемым фильмом в истории Apple TV+, не получит продолжения — причины этого не приводились. Ранее же сообщалось, что сиквел уже находится в разработке.

Уоттс решил пояснить, что он «больше не доверяет Apple TV+ как творческому партнеру». Яблоком раздора стало решение стриминга выпустить «Одиноких волков» в ограниченный кинотеатральный релиз, чтобы как можно быстрее добавить фильм на свою платформу и не тратить много денег на дистрибуцию. Однако об этом условии режиссеру никто не сообщал.

По словам Уоттса, руководители Apple «были в восторге», когда увидели финальный монтаж «Одиноких волков», и поручили ему «немедленно писать сиквел». Они обещали постановщику широкий кинотеатральный выход, но анонсировали релиз на стриминге, что стало для Уоттса «полным сюрпризом», который с ним не обсуждался.

«Мне даже не сообщили об этом [скором релизе на стриминге], пока через неделю об этом не было объявлено всему миру. Я был полностью шокирован и любезно попросил их не раскрывать новость о том, что я пишу сиквел. Они проигнорировали мою просьбу и все равно объявили об этом в своем пресс-релизе, по-видимому, чтобы привлечь больше положительного внимания», — вспомнил Уоттс.

После этого Уоттс «тихо вернул деньги» за сиквел и не стал рассказывать об этом, чтобы не навлечь «ненужного негатива» в прессе на «Одиноких волков», которыми гордился. Режиссер признался, что ему понравилось работать со всеми актерами, в том числе Питтом и Клуни, и «с радостью сделал бы это снова», если бы не отказался снимать сиквел.

Зрители и критики «Одинокими волками» не впечатлились. «Афиша Daily» писала, что «„Волки“ не самое обязательное зрелище на свете, но в жанре геронтологической экшн-комедии им нет равных», и отметила игру главных звезд, которые могут снова появиться вместе в четвертой части «Друзей Оушена».

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