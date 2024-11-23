«В чатах мамочек были в восторге»: Гвинет Пэлтроу рассказала о поцелуе с Тимоти Шаламе на съемках

52-летняя Гвинет Пэлтроу рассказала о реакции близких и знакомых на ее поцелуй с 28-летним Тимоте Шаламе на съемках фильма «Марти Суприм» («Marty Supreme»). Ранее в сети появились кадры со съемок этой сцены и привлекли много внимания.

Как пишет Entertainment Weekly, на шоу Джимми Фэллона актриса призналась, что, возможно, со стороны это выглядит совсем не так, как было в реальности. На деле же, по словам Пэлтроу, все было не так гладко.