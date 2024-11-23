«В чатах мамочек были в восторге»: Гвинет Пэлтроу рассказала о поцелуе с Тимоти Шаламе на съемках

52-летняя Гвинет Пэлтроу рассказала о реакции близких и знакомых на ее поцелуй с 28-летним Тимоте Шаламе на съемках фильма «Марти Суприм» («Marty Supreme»). Ранее в сети появились кадры со съемок этой сцены и привлекли много внимания.
Как пишет Entertainment Weekly, на шоу Джимми Фэллона актриса призналась, что, возможно, со стороны это выглядит совсем не так, как было в реальности. На деле же, по словам Пэлтроу, все было не так гладко.
«Вы пытаетесь снять эту сцену, это приватный момент, а тут еще и папарацци. [При этом] все сообщения в моих групповых чатах мамочек были восторженными, типа „О боже мой!“», — рассказала Пэлтроу.
«Марти Суприм» рассказывает о звезде пинг-понга 1950-х годов Марти Рейсмане. Спортсмен начал играть в юном возрасте и быстро стал одной из самых знаковых фигур настольного тенниса, завоевав множество национальных и международных титулов. Известный своим уникальным стилем игры, он был мастером обмана и умел манипулировать мячом таким образом, что сбивал с толку своих соперников.
Шаламе получил главную роль в бойпике. Фильм впервые в без брата Бенни снимает Джош Сафди («Неограненные алмазы», «Хорошее время»). «Марти Суприм» стал самым дорогим проектом студии A24 — бюджет составил от 70 до 80 млн долларов.
Для Пэлтроу роль в «Марти Суприме» стала первой на большом экране после фильма «Мстители: Финал». В последние годы актриса появлялась лишь в сериалах.