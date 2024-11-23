«Ставим Москву на карту»: Big Baby Tape выступил на Rolling Loud в Таиланде

Big Baby Tape выступил на фестивале Rolling Loud в Таиланде. 23 ноября в Паттайе он вышел на одну сцену с Osamason и Waka Flaka Flame. В тот же день на главной сцене появились Эйкон, Куэйво и A$AP Rocky.
Это первое выступление российского артиста на одной из крупнейших фестивальных серий, а также первый концерт российского артиста на крупной международной сцене после 2022 года.
В сторис инстаграма* рэпер поделился записями с выступления. В его сет попали «Million», «Веном», «Supersonic», «Gimme The Loot» и другие хиты.
Также Тейп поблагодарил слушателей, посетивших Rolling Loud: «Спасибо всем, кто пришел, танцевал и слэмился. Для меня это была очень сильная поддержка».
«Ставим Москву на карту», — отметил артист.
Кроме того, он поделился впечатлениями от встречи с исполнителем «Hard In The Paint»: «Болтали с Вакой Флакой, он сказал, что Россия топ. Делаем это больше с каждым годом».
Выступление автора Turbo (Majestic) было анонсировано в конце сентября.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.