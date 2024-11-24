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В Ленобласти кот поцарапал и случайно убил хозяина

Сегодня в 11:00
Фото: Farid Salimov/Unsplash

В Ленинградской области мужчина умер после царапины от кота. Об этом пишут «Фонтанка» и «Рен ТВ».

Несколько дней назад 55-летний житель садоводства «Оснички» потерял питомца. В пятницу мужчине его удалось найти: кот был обнаружен на улице, довольный хозяин принес его домой, сфотографировал и отправил снимок жене.

В субботу владельцу кота пришлось вызвать скорую. Врачи не успели спасти мужчину. По предварительным данным, смерть наступила от кровопотери. Единственным повреждением на теле оказалась дугообразная царапина на левой щиколотке.

По словам родных, погибший страдал диабетом, имел проблемы с сосудами и свертываемостью крови. Они предполагают, что кот мог поцарапать хозяина и повредить сосуд.

Как рассказал сосед, в доме он увидел лужу крови, перевязал рану, вызвал врачей и стал ждать, но машина приехала слишком поздно.

«Я приехал, сперва ему сделал повязку. Там уже лужа крови была. Вызвал скорую. Сперва полиция приехала через полчаса, а скорая где‑то через минут 40. Но он уже все. Скорая не успела», — вспомнил он.

Вдова умершего не винит домашнее животное в случившемся. Она понимает, что из‑за состояния мужа к трагедии мог привести даже небольшой порез.

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