В Ленобласти кот поцарапал и случайно убил хозяина

В Ленинградской области мужчина умер после царапины от кота. Об этом пишут «Фонтанка» и «Рен ТВ» .

Несколько дней назад 55-летний житель садоводства «Оснички» потерял питомца. В пятницу мужчине его удалось найти: кот был обнаружен на улице, довольный хозяин принес его домой, сфотографировал и отправил снимок жене.