В Перми студенток Политеха заставили пройти неанонимный опрос об интимной жизни

Общественница привела сообщение девушки, рассказавшей о странном опросе в филиале Пермского научно-исследовательского политехнического университета в Лысьве. 18-летняя студентка выразила недоумение из‑за вопросов о начале половой жизни, необходимости указания имени и возраста, а также была обеспокоена безопасностью данных. По ее словам, в мужской части ее группы этот опрос прошел анонимно.

«Как я могу быть уверена, что этот тест с моими ответами попадет к медперсоналу, а не пройдет через третье лицо? В чем смысл опросника?», — задавала вопросы подписчица Мизулиной.

Неизвестная добавила, что после опроса ее обязали пройти диспансеризацию, к которой у нее также возникли претензии: «Не написано, что за перечень, какие врачи, какое учреждение. Диспансеризация будет проходить в нашем корпусе, а не медучреждении. На наши вопросы об отказе от добровольной диспансеризации, нам сказали, что [отказаться нельзя]».