В Перми студенток Политеха заставили пройти неанонимный опрос об интимной жизни

Студенток пермского Политеха заставили пройти неанонимный опрос о менструальных функциях организма и половой жизни. О нем написала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
Общественница привела сообщение девушки, рассказавшей о странном опросе в филиале Пермского научно-исследовательского политехнического университета в Лысьве. 18-летняя студентка выразила недоумение из‑за вопросов о начале половой жизни, необходимости указания имени и возраста, а также была обеспокоена безопасностью данных. По ее словам, в мужской части ее группы этот опрос прошел анонимно.
«Как я могу быть уверена, что этот тест с моими ответами попадет к медперсоналу, а не пройдет через третье лицо? В чем смысл опросника?», — задавала вопросы подписчица Мизулиной.
Неизвестная добавила, что после опроса ее обязали пройти диспансеризацию, к которой у нее также возникли претензии: «Не написано, что за перечень, какие врачи, какое учреждение. Диспансеризация будет проходить в нашем корпусе, а не медучреждении. На наши вопросы об отказе от добровольной диспансеризации, нам сказали, что [отказаться нельзя]».
Девушка также оставила фото опросника. В нем есть вопросы о первой менструации, регулярности, продолжительности и течении цикла, первом сексе, частоте половых контактов, использовании контрацепции, беременностях, родах и абортах. Вверху листа оставлено место для имени и даты рождения.
Мизулина обратила внимание, что директор филиала подписал приказ о проведении опроса вместе с организацией медосмотра. Она также призвала подписчиков не заполнять подобные бумаги и обращаться в прокуратуру.
«Прямое нарушение Конституции России», — подчеркнула глава «Лиги безопасного интернета».
Позже пресс-служба вуза сообщила изданию «Вкурсе.ру» о проведении внутренней проверки. По словам представителя учреждения, анкетирование не согласовали с администрацией университета, а приказ директора был отменен ректором.
Также Мизулина обратила внимание на письмо Минздрава, в котором приведен упомянутый опросник. Анкету разослали в региональные учебные учреждения с«целью оценки репродуктивного здоровья».
«Зачем министерству ответы на столь обширные личные вопросы — пока неясно», — подытожила общественница.
В апреле этого года Минздрав отправил регионам методические рекомендации о проверке репродуктивного здоровья россиян. Диспансеризация фертильного населения включена правительством в план Года семьи, нужна для оценки репродуктивного здоровья мужчин и женщин и должна охватить 6 млн россиян.
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В конце прошлого года Владимир Путин призвал сделать многодетность нормой для всех народов России. Он напомнил, что 4–5 детей раньше были традицией для семей.
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