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В США школьник не справился с домашкой по математике и вызвал на помощь полицию

Сегодня в 18:57
Фото: Fred Moon / Unsplash

В США 10-летний школьник не смог справиться с домашним заданием по математике и позвонил за помощью в полицию. Об этом пишет ABC News.

Вечером 15 ноября ребенок позвонил в службу 911 округа Шоно в штате Висконсин и попросил диспетчера помочь ему с задачкой.

«Эй, это не очень срочно. Мне просто нужна помощь в решении одной задачи по математике. Вроде это уровень восьмиклассника. Простите, что трачу ваше время», — сказал мальчик в трубку.

Диспетчерша ответила ему, что телефонная линия не предназначена для таких вопросов, но все равно попыталась ответить на его вопросы. Парень прочитал ей условие: «Разделить число на 10 значит то же самое, что найти одну десятую часть числа. Используйте фразу „одна десятая часть“ или фразу „в десять раз“, чтобы закончить каждое утверждение о 1000».

У сотрудницы экстренной службы было недостаточно времени для этого, поэтому она обратилась с вопросом к коллегам. На задание вызвался помощник шерифа Чейз Мейсон.

«К нам нечасто обращаются по таким делам. Помощник в тот момент был не занят и находился неподалеку, поэтому он и зашел. У Мейсона есть пасынок примерно того же возраста, так что он согласился помочь с математикой. В тот вечер все вот так удачно сложилось», — пояснил шериф и похвалил сотрудника за отзывчивость.

Начальник окружной полиции отметил, что его подчиненные время от времени соглашаются помочь даже в неэкстремальных ситуациях вроде уборки снега или установки почтового ящика : «Мы, копы, должны помогать людям, особенно детям. Не хочу, чтобы подростки боялись правоохранителей. Пусть знают, что нам можно доверять».

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