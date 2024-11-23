Визовый центр Италии в Санкт-Петербурге теперь принимает документы на визу за 15 дней до поездки

Визовый центр Италии в Санкт-Петербурге сократил срок подачи документов на визу. Об этом его представители сообщили на сайте. На небольшое изменение обратил внимание телеграм-канал Travel News.

Теперь россияне могут передать документы в центр за 15 дней до поездки. Ранее центр работал в режиме высокой загруженности и минимальный срок составлял 60 дней.

Максимальный срок по-прежнему достигает 6 месяцев до начала поездки. Заявки с датой менее чем через 15 календарных дней рассматривать не будут.

В сентябре консульство Италии в Петербурге ввело новое требование: оно начало требовать предоставить сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет. Такие данные можно получить через «Госуслуги» и заверить цифровой подписью.