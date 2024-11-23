Визовый центр Италии в Санкт-Петербурге теперь принимает документы на визу за 15 дней до поездки

Визовый центр Италии в Санкт-Петербурге сократил срок подачи документов на визу. Об этом его представители сообщили на сайте. На небольшое изменение обратил внимание телеграм-канал Travel News.
Теперь россияне могут передать документы в центр за 15 дней до поездки. Ранее центр работал в режиме высокой загруженности и минимальный срок составлял 60 дней.
Максимальный срок по-прежнему достигает 6 месяцев до начала поездки. Заявки с датой менее чем через 15 календарных дней рассматривать не будут.
В сентябре консульство Италии в Петербурге ввело новое требование: оно начало требовать предоставить сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет. Такие данные можно получить через «Госуслуги» и заверить цифровой подписью.
Для жителей России с меньшим трудовым стажем достаточно лишь указать информацию о текущем месте работы.
Кроме того, для посещения Италии россиянам понадобятся шенгенская виза, загранпаспорт со сроком действия не менее 90 дней после даты окончания поездки и медицинская страховка с покрытием 30 тыс. евро, уточняет Tutu.
На этой неделе посольство Японии в Москве упростило подачу документов для туристической визы. Теперь россиянам не нужно предоставлять подтверждение брони и оплаты отеля.
Этим летом россиянам и белорусам упростили въезд в Венгрию и получение ВНЖ. Граждан двух стран включили в программу «Национальной карты».
Обладатели такой карты получают право устроиться на работу в Венгрии, вести бизнес и привезти с собой семью, а через три года подать заявление на получение постоянного ВНЖ. При этом карту можно продлевать несколько раз.