Mash: чиновники не дали Канье Уэсту провести концерт в Москве, потому что не знают его песен

Концерт Канье Уэста в Москве не состоялся из‑за невыдачи разрешения от городских чиновников. Об этом пишет Mash.
По информации издания, неслучившимся выступлением занимались несколько компаний: они вели переговоры с менеджементом артиста, искали спонсоров, а также должны были убедить властей дать одобрение на проведение ивента с 70 тыс. ожидаемых зрителей.
С первыми двумя пунктами проблем не возникло, отмечает телеграм-канал, но организаторы повязли в бюрократии.
«Ни один служащий ни в одном ведомстве не решился поставить свою подпись. Так как рэпер все ж из недружественных Штатов. Мало ли о чем он там поет — перепугались госслужащие», — утверждает медиа.
Отсутствие документов от властей привело к отказу управляющих стадиона «Лужники» забронировать дату для рэпера.
Приезд Уэста в российскую столицу в конце июня наделал много шума в медиа. Рэпер прилетел на юбилей дизайнера Гоши Рубчинского, посетил кафе в ГУМе и отель Four Seasons, а также «Лужники» и «ВТБ Арену». В то же время появились слухи о возможном концерте 6 сентября, но мероприятие так и не было анонсировано официально.
Канье Уэст успел уехать из России прежде, чем его песни возмутили православных активистов.
Те требуют закрыть ему въезд в Россию из‑за строчки «Она русская, я трахнул ее за Украину» в песне «Vultures». Их не смутило, что эти слова читает Ty Dolla $ign.