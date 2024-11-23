Mash: чиновники не дали Канье Уэсту провести концерт в Москве, потому что не знают его песен

Концерт Канье Уэста в Москве не состоялся из‑за невыдачи разрешения от городских чиновников. Об этом пишет Mash.

По информации издания, неслучившимся выступлением занимались несколько компаний: они вели переговоры с менеджементом артиста, искали спонсоров, а также должны были убедить властей дать одобрение на проведение ивента с 70 тыс. ожидаемых зрителей.

«Ни один служащий ни в одном ведомстве не решился поставить свою подпись. Так как рэпер все ж из недружественных Штатов. Мало ли о чем он там поет — перепугались госслужащие», — утверждает медиа.