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На Канье Уэста подали в суд за сексуализированное удушение модели для клипа

Сегодня в 15:08
Фото: Matthias Nareyek/Getty Images

Канье Уэста обвинили в удушении модели для клипа. Об этом говорится в иске модели Дженифер Ан, поданном в федеральный суд Нью-Йорка, заявление цитирует журнал Rolling Stone.

В документе идет речь о съемках видео «In For the Kill» британского синти-поп-дуэта La Roux. У этой песни существует ремикс с участием Уэста, а работа над роликом проходила в 2010 году в отеле Chelsea в Манхэттене. Клип вышел без участия американца.

По словам Ан, ее пригласили на роль актрисы второго плана, в кадре она появлялась в нижнем белье. Она вспомнила, как рэпер приехал на съемочную площадку, показал на нее пальцем и сказал: «Пусть азиатка подойдет», а затем дал оператору команду снять ее лицо крупным планом.

«На камеру ответчик Уэст начал душить истицу одной рукой. Следом он обхватил ее шею другой рукой и продолжил душить обеими руками. После этого он засунул несколько пальцев в ее горло, постоянно двигал ими туда-сюда, полностью заткнув ей рот», — говорится в заявлении.

±Уэст использовал свои пальцы «для имитации принудительного орального секса» и кричал: «Это искусство. Это гребаное искусство. Я как Пикассо», а его действия были похожи на «порнографическое удушение и БДСМ-фетиш»», — утверждает Ан.

«Истица с трудом дышала и чувствовала себя так, словно на время потеряла сознание. Когда ответчик Уэст решил, что закончил с истицей, ее лицо было покрыто слюной и размазанным макияжем», — сказано в иске.

Ан требует компенсации вреда не только от рэпера, но и лейбла Universal. Она отметила, что компания организовала запланированное камео Уэста в клипе, а затем «не провела расследование» и не предприняла никаких действий.

В июне этого года бывшая помощница артиста подала на него в суд за домогательства и незаконное увольнение.

Она утверждала, что рэпер нанял ее управлять компаниями и уволил без пособия, присылал вульгарные и расистские сообщения, а также мастурбировал во время созвонов. Позже девушка подала еще один иск с обвинением в сексуализированном насилии.

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