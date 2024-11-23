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Экс-конгрессмен, которого Трамп хотел назначить генпрокурором, записывает фан-видео за 500 долларов

Сегодня в 13:50
Фото: Gage Skidmore/Flickr

Бывший конгрессмен от штата Флорида Мэтт Гетц, у которого не получилось стать генеральным прокурором США, завел страницу на сервисе Cameo, где малопопулярные актеры и знаменитости записывают видеооткрытки. На это обратил внимание Politico.

Новый президент США Дональд Трамп предлагал назначить республиканца Гетца генпрокурором, но тот снял свою кандидатуру на фоне скандала. Комитет по этике палаты представителей Конгресса ведет расследование о неправомерном поведении политика. Гетца обвинили в том, что он якобы платил женщинам за секс, в том числе несовершеннолетней, с которой спал дважды. Экс-конгрессмен это категорически отрицает и обещает попробовать занять эту должность в следующем году.

На своей странице в Cameo Гетц представляет себя как бывшего конгрессмена от Флориды. «Я работал в Конгрессе. Трамп выбрал меня генпрокурором (но не сложилось). Однажды я уволил спикера палаты представителей [однопартийца Кевина Маккарти]», — написал он.

Пользователи Cameo могут заказать у авторов персональные видео, чтобы отметить праздники, поздравить с днем ​​рождения, отправить ободряющую речь, получить совет, задать вопрос или «подколоть». Страница Гетца появилась там 22 ноября, сначала его ролики стоили 250 долларов, но потом цена выросла до 500. Он далеко не первый из политиков, кто пользуется этим сервисом: так же поступил изгнанный из Конгресса Джордж Сантос, которого обвиняли во лжи и мошенничестве, отметила The Guardian.

Cameo, например, пользуется актер Брайан Баумгартнер, сыгравший бухгалтера в сериале «Офис». В 2020 году он стал самым успешным автором видеооткрыток и за год заработал более 1 млн долларов.

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