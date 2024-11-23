В Нидерландах полиция конфисковала садового гнома, сделанного целиком из экстази

Полиция Нидерландов во время обыска изъяла садового гнома. Уличное украшение оказалось целиком сделано из экстази. Об этом пишет BBC со ссылкой на пресс-службу МВД округа Донгемон.
«Наркотики бывают разных форм и размеров, но время от времени нам попадаются особенные вещи», — говорится в сообщении полиции.
Осматривая вещи преступников в ходе крупного задержания, сотрудники ведомства обратили внимание на гнома. Он лежал рядом с другими наркотиками, а не занимал место во дворе, что вызвало у полицейских подозрение.
«Это довольно странное место для хранения гнома. Именно поэтому мы решили проверить его на наличие наркотиков. Сам гном был заметно напуган», — отметили в полиции и пошутили про позу фигуры с руками, закрывающими рот.
Чутье их не подвело — оказалось, что скульптура выполнена целиком из МДМА, синтетического наркотика, запрещенного к распространению в стране.
В конце октября в Перу полицейские в образе Дэдпула и Росомахи поймали наркоторговцев. Воспользовавшись Хэллоиуном, они оделись как супергерои и в этом виде разузнали о деятельности банды. Не снимая костюмов, они задержали четырех преступников.