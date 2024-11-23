Банки Турции, ОАЭ и Таиланда прекратили обслуживание карт UnionPay от Газпромбанка

Банки ОАЭ и Таиланда вслед за турецкими прекратили обслуживание банковских карт платежной системы UnionPay, выпущенные Газпромбанком. Об этом сообщает ТАСС.
В полдень по московскому времени информагентство сообщило, что при попытке снять деньги в банкоматах Анкары и Стамбула на экране появляется предупреждение либо о технической ошибке, либо о том, что карта не обслуживается данным банком или не выдается санкцич на операции с ней. Это касается банкоматов как государственных организаций, так и частных с иностранным участием.
Отказ в обслуживании распространяется как на корпоративные карты Газпромбанка, так и на индивидуальные с системой UnionPay, отметил ТАСС.
В ОАЭ клиенты UnionPay видят сообщение о технической ошибке. В нем говорится, что карта не активна или заблокирована.
Накануне Газпромбанк убрал карту UnionPay из списка доступных к оформлению. С 26 ноября досрочно прекращается акция «Кешбэк за границей» по этим картам.