РПЦ: патриарх Кирилл простил певца Шарлота и попросил не наказывать его

Московский патриархат попросил судью по уголовному делу Эдуарда Шарлота об оскорблении чувств верующих не наказывать и освободить певца. Церковь учла его извинения и нашла с ним примирение, передает «Коммерсант».

Газета выяснила, что 22 ноября иерей Кинельской епархии Самарской митрополии Сергий Терехин, выступающий в суде консультантом, заявил, что патриарх Кирилл простил Шарлота и просил не применять к нему наказание. С письмом в адрес судьи Самарского областного суда Дмитрия Воложанинова также обращался заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

В письме Кипшидзе говорится, что Московский патриархат «не видит препятствий для применения судом норм статьи 76 УК», поскольку обвиняемый записал видео с извинениями перед патриархом Кириллом и всеми верующими. Она предусматривает, что обвиняемый в преступлении небольшой или средней тяжести может быть освобожден от ответственности в случае примирения сторон.

В разговоре с «Коммерсантом» Кипшидзе напомнил, как суд принял во внимание ходатайство РПЦ в деле Алины Власкиной, которую обвиняли по уголовной статье о нарушении права на свободу вероисповеданий из‑за тикток-видео, где двое молодых людей распивают алкоголь рядом с иконой и игнорируют замечания.

В июле адвокат Шарлота выложил ролик с извинениями певца. Тогда Кипшидзе уже заявлял, что это должно быть учтено при рассмотрении дела.