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На Филиппинах вице-президент пообещала убить президента, если убьют ее

Сегодня в 10:57
Сара Дутерте и Фердинанд Маркос-младший позируют на камеры после принятия присяги 30 июня 2022 года. Фото: Ezra Acayan/Getty Images

Вице-президент Филиппин Сара Дутерте заявила, что поручила киллерам расправиться с президентом Фердинандом Маркосом-младшим, если она сама будет убита. Офис главы государства пообещал «немедленно принять надлежащие меры», сообщает The Guardian.

«Я разговаривала с одним человеком. Я сказала, если меня убьют, пойдите и убейте ББM [Маркоса-младшего также называют Бонгбонгом], [первую леди] Лизу Аранету и [спикера палаты представителей] Мартина Ромуальдеса. Это не шутка. Это не шутка. Я сказала, не останавливайтесь, пока не убьете их, и тогда он сказал „Хорошо“», — сказала Дутерте.

Пресс-служба президента Маркоса-младшего назвала заявление Дутерте «четким и недвусмысленным». «Она наняла киллера, чтобы убить президента в случае успеха предполагаемого заговора против нее. Исполнительный секретарь передал эту реальную угрозу руководству [службы] президентской безопасности для немедленного принятия надлежащих мер», — сообщили там.

На том же брифинге Дутерте, не стесняясь нецензурной лексики, назвала Маркоса-младшего лжецом, «который не знает, как быть президентом», и при котором «страна катится в ад».

Дутерте, дочь бывшего филиппинского президента Родриго Роа Дутерте (правил с 2016-го по 2022 год), вышла из состава кабинета министров в июне, оставшись при этом вице-президентом. Газета пишет, что ее уход ознаменовал крушение мощного политического альянса, который помог ей и Маркосу-младшему, сыну покойного авторитарного лидера Фердинанда Маркоса (1965–1986), одержать победу на выборах 2022 года с большим отрывом.

У двух семейств накопились разногласия по вопросам внешней политики и борьбы бывшего президента Дутерте с наркотрафиком. В октябре Дутерте обвинила Маркоса-младшего в некомпетентности и призналась, что воображала, как отрубает ему голову. Спикер палаты представителей Ромуальдес, двоюродный брат Маркоса-младшего, сократил бюджет вице-президентской канцелярии почти на две трети.

На Филиппинах вице-президент избирается отдельно от президента и не имеет официальных обязанностей, поясняет The Guardian. Многие бывшие вице-президенты занимались социальным развитием, а некоторых назначали на должности в правительстве.

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