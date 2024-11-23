На Филиппинах вице-президент пообещала убить президента, если убьют ее

«Я разговаривала с одним человеком. Я сказала, если меня убьют, пойдите и убейте ББM [Маркоса-младшего также называют Бонгбонгом], [первую леди] Лизу Аранету и [спикера палаты представителей] Мартина Ромуальдеса. Это не шутка. Это не шутка. Я сказала, не останавливайтесь, пока не убьете их, и тогда он сказал „Хорошо“», — сказала Дутерте.