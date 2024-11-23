Сиквел «Одиноких волков» с Питтом и Клуни отменили

Сиквел боевика «Одинокие волки» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни отменили. Об этом в разговоре с Collider сообщил режиссер Джон Уоттс.

За неделю до релиза в сети «Одинокие волки» вышли в кинотеатрах, а затем только появились на Apple TV+. В то же время о разработке сиквела, но теперь это не так.