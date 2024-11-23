Сиквел «Одиноких волков» с Питтом и Клуни отменили

Сиквел боевика «Одинокие волки» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни отменили. Об этом в разговоре с Collider сообщил режиссер Джон Уоттс.
За неделю до релиза в сети «Одинокие волки» вышли в кинотеатрах, а затем только появились на Apple TV+. В то же время о разработке сиквела, но теперь это не так.
«Я не знаю, что буду режиссировать дальше, и не думаю, что будет сиквел „Одиноких волков“», — поделился Уоттс.
«Одинокие волки» стали самым просматриваемым фильмом в истории Apple TV+. Для рекорда стриминга картине понадобилось всего шесть дней. По информации The New York Times, за главные роли Клуни и Питт получили по 35 млн долларов, а режиссер Джон Уоттс — еще 15 млн. Однако эту сумму отрицал и сказал, что получил «на миллионы, и миллионы, и миллионы долларов меньше». Полный бюджет картины не раскрывался.
Однако зрители и критики «Одинокими волками» не впечатлились. «Афиша Daily» писала, что «„Волки“ не самое обязательное зрелище на свете, но в жанре геронтологической экшн-комедии им нет равных», и отметила игру главных звезд, которые могут снова появиться вместе в четвертой части «Друзей Оушена».