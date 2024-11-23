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В Техасе проголосовали за школьную программу на основе Библии

Сегодня в 09:10
Фото: Santi Vedrí/Unsplash

Совет по образованию штата Техас в США проголосовал за введение новой учебной программы на основе Библии в начальных школах. Школам, которые согласятся на это, выделят из бюджета по 60 долларов на каждого ученика, сообщает The Guardian.

За это проголосовали восемь членов совета, против — семеро. Учебную программу под названием «Bluebonnet Learning» могут внедрить в августе 2025 года, она появится в учебных материалах по английскому языку для детсадовцев и учеников не старше пятого класса. Выбор остается за учителями.

Примером ссылок на Библию в учебной программе стал урок в детском саду о «золотом правиле», которое учит важности отношения к другим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе, а также раздел для третьего класса о Древнем Риме и жизни Иисуса.

Родители, учителя и правозащитники возмутились. По их мнению, «Bluebonnet Learning» нарушает Конституцию США и может оттолкнуть учащихся и учителей других вероисповеданий. Они подчеркнули, что «разделение церкви и государства — это ключевой приоритет, это краеугольный камень нашей демократии». «Те же политики, которые цензурируют учебную литературу, теперь хотят навязать спонсируемую государством религию в наших государственных школах», — заявила координатор по работе со свободой слова в техасском отделении Американского союза защиты гражданских свобод Каро Ачар.

Представитель Ассоциации учителей штата Техас отметила, что «Bluebonnet Learning» станет, по сути, аналогом урокам христианской воскресной школы, чего в государственных школах быть не должно.

Газета раздобыла переписку бывшей учительницей из независимого школьного округа Кэти Чэнси Дэвис, которая против «Bluebonnet Learning», и членом Совета по образованию Одри Янг, которая проголосовала за. Последняя отрицала какие‑либо упоминания Иисуса в учебной программе, хотя это не так.

«Вы считаете, что каждый человек, независимо от его убеждений, должен знать Библию», — написал Дэвис. «Чтобы иметь возможность полноценно участвовать в жизни образованного общества», — ответила Янг.

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