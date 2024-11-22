Дженнифер Лоуренс выпустила документальный фильм об Афганистане. Ее семья просила этого не делать

Американская актриса Дженнифер Лоуренс, известная по франшизе «Голодные игры» и комедии «Не смотрите наверх», спродюсировала документальный фильм о женщинах Афганистана. Семья артистки просила ее этого не делать, написал The Hollywood Reporter.

Лоуренс призналась, что близкие уговаривали ее отказаться от проекта под названием «Хлеб и розы», поскольку он может поставить ее жизнь в опасность. Общественность же укоряла актрису, что она взялась за тему, для которой «недостаточно образована».