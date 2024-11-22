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Дженнифер Лоуренс выпустила документальный фильм об Афганистане. Ее семья просила этого не делать

Сегодня в 02:08
Кадр: CBS Mornings/YouTube

Американская актриса Дженнифер Лоуренс, известная по франшизе «Голодные игры» и комедии «Не смотрите наверх», спродюсировала документальный фильм о женщинах Афганистана. Семья артистки просила ее этого не делать, написал The Hollywood Reporter.

Лоуренс призналась, что близкие уговаривали ее отказаться от проекта под названием «Хлеб и розы», поскольку он может поставить ее жизнь в опасность. Общественность же укоряла актрису, что она взялась за тему, для которой «недостаточно образована».

Лоуренс, по ее собственному признанию, посчитала ленту слишком важной, чтобы отказаться от риска. «Конечно, это опасно. Но есть 20 миллионов женщин, чьи жизни в опасности», — подчеркнула она.

Актриса вспомнила, что ее первой реакцией на приход Талибана* к власти в Афганистане было желание «сделать то, чего талибы не хотели бы, чтобы мы делали, а именно — предоставить возможности людям на месте снимать происходящее в режиме реального времени».

Лоуренс подчеркнула, что не пытается заниматься политикой, однако признает, что ее кино можно назвать политическим в том смысле, что оно может подтолкнуть политиков вмешаться в ситуацию в Афганистане.

«Тогда ООН сможет признать гендерный апартеид. Но я не считаю его политическим. Кроме того, я получила образование в области кинопроизводства. Я получила образование в области рассказывания историй», — отметила актриса.

Документальный фильм «Хлеб и розы» вышел 22 ноября на стриминговом сервисе Apple TV+. Он рассказал о повседневной жизни женщин в Афганистане. Над лентой работали, помимо Лоуренс, режиссер Сахра Мани и активистка Малала Юсуфзай.

Картина названа в честь политического слогана, который американские женщины использовали во времена суфражистского движения. Его впервые произнесла Хелен Тодд, после чего его повторил в своем стихотворении и популяризировал поэт Джеймс Оппенгейм в 1911 году.

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