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Ридли Скотт считает, что персонаж Дензела Вашингтона в «Гладиаторе-2» похож на Дональда Трампа

Вчера в 23:10
Фото: Paramount Pictures

Ридли Скотт считает, что персонаж Дензела Вашингтона в сиквеле «Гладиатора» напоминает новоизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом режиссер рассказал в интервью The Hollywood Reporter.

Вашингтон сыграл Макринуса, бывшего раба, а теперь хитрого и амбициозного торговца оружием, покусившегося на реальную власть в Риме. Этот герой вдохновлен реальной исторической фигурой, но, по мнению Скотта, еще и напоминает одного современника.

«[Макринус] был военнопленным — вероятно, в североафриканском государстве — и на самом деле был доставлен в Рим, вероятно, как гладиатор. Выжил. Освободился. Занялся бизнесом, возможно, по производству вина и хлеба. Он превратился в очень богатого торговца, продающего всякую ерунду римским армиям — еду, масло, вино, ткани, оружие, все. У него, возможно, был миллион мужчин по всей Европе. Так что в то время он был миллиардером , так почему бы ему [не иметь амбиций относительно трона]? „Почему не я?“ Он также гангстер — очень похож на Трампа. Умный гангстер. Он создает хаос, из которого только и может развиваться», — описал Скотт Макринуса.

Вашингтон сыграл антагониста в «Гладиаторе-2». Так актер описывал своего героя: «Он пытается использовать всех. Он использовал бы свою мать, он использовал бы своих собственных детей. Он уже растерял свою душу, так что у него ничего не осталось. Он спит в обнимку с дьяволом».

Ранее Вашингтон рассказывал, что из фильма вырезали однополый поцелуй. Однако Скотт позже пояснил, что эта сцена была репетиционной и не записывалась на камеру. После этого актер также уточнил, что «чмокнул» партнера по сцене, и «шум раздули из ничего».

«Гладиатор-2» с Полом Мескалом вышел в прокат США 22 ноября. В других странах премьера состоялась раньше: к 17 ноября блокбастер собрал там 87 млн долларов.

Бюджет сиквела «Гладиатора» составляет более 250 млн долларов, поэтому создателям нужно собрать много денег, чтобы выйти в плюс. Однако отзывы кинокритиков получились неоднозначными: им понравилось, но без восторга. Они посчитали, что Скотт решил не отходить от оригинала вплоть до сюжета, в результате чего получилась почти та же история, но на современный лад.

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