Гробницу Александра Невского перенесут из Эрмитажа в лавру до конца года

Гробницу Александра Невского, хранившуюся в музее Эрмитаж в Петербурге, перенесут в Александро-Невскую лавру до конца года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на гендиректора музея Михаила Пиотровского.
Пиотровский рассказал, что реставрация памятника «почти завершена». В ближайшие недели весь комплекс гробницы перевезут в Благовещенскую церковь, включая «те элементы, которые выставлены сейчас в Старой Деревне».
Серебряную гробницу Александра Невского, созданную в XVIII веке, начали поэтапно реставрировать в 2011 году. Элементы памятника для этого перевозили Старую Деревню — реставрационно-хранительский центр Эрмитажа.
Саркофаг с мощами православного святого уже находятся в Александро-Невской лавре. Его могут посетить верующие. Пятиярусная пирамида пока расположена в музее, где весь комплекс хранился с 1920-х годов.
Пиотровский поделился, что в Благовещенской церкви в лавре установили аппаратуру, которая создает необходимые климатические условия для сохранения экспоната. «Мы этот климат мониторим регулярно, каждый день», — отметил он.
«Я и настоятель Александро-Невской лавры получаем данные. Все более-менее нормально. Когда происходят сбои, а они обычно происходят при смене температуры, при смене сезонов, то там проходит работа, все налаживается», — рассказал директор Эрмитажа.
Он добавил, что в будущем гробницу планируется перенести в собор. Там пока не созданы подходящие для хранения памятника условия. «Работаем над тем, как это может быть», — подчеркнул Пиотровский.
В 2023 году другую важную реликвию, икону «Троица» Андрея Рублева, переместили из Третьяковской галереи в Троице-Сергиеву лавру. После этого ее отправили на реставрацию в Центр имени Грабаря.