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Конора МакГрегора признали виновным в изнасиловании. Он выплатит жертве 250 тысяч долларов

Вчера в 23:25
Фото: Richard Pelham / Getty Images

Ирландского бойца смешанных единоборств Конора МакГрегора признали виновным в изнасиловании. Его обязали выплатить жертве 250 тыс. долларов, сообщило информагентство Associated Press.

Cуд присяжных пришел к выводу, что МакГрегор «жестоко изнасиловал и избил» девушку в пентхаусе отеля в Дублине. Преступление произошло 9 декабря 2018 года. По словам пострадавшей, в результате него она получила ушибы и столкнулась с посттравматическим стрессовым расстройством.

МакГрегор присутствовал на заседании лично. Он заявил, что никогда не заставлял истицу делать что‑либо против ее воли. По мнению спортсмена, женщина сфабриковала обвинения против него после того, как вступила с ним в сексуальный контакт по обоюдному согласию.

Адвокат предполагаемой жертвы МакГрегора отметил в ходе слушания, что боец был зол из‑за проигранного боя в Лас-Вегасе, который произошел за два месяца до инцидента. По словам юриста, спортсмен выместил эти эмоции на девушке.

«Он не человек, он трус. Коварный трус, и с ним следует обращаться соответственно», — подчеркнул защитник. Его клиентка рассказала в суде, что МакГрегор угрожал убить ее во время изнасилования. Женщина призналась, что боялась никогда не увидеть больше свою дочь.

«Он отпустил меня, и я помню, как извинилась, так как чувствовала, что сделала что‑то не так, и хотела заверить его, что никому не расскажу, чтобы он больше не причинил мне вреда», — сказала она.

Адвокат МакГрегора в ответ показал видеозапись с камер наблюдения отеля, на которой видно, как истица выходит из номера отеля вместе с бойцом, обнимает его и даже целует ему рука. По мнению защитника Реми Фаррелла, она выглядела «счастливой, счастливой, счастливой».

После выдвинутых обвинений в адрес МакГрегора его адвокаты уже утверждали, что женщина пытается вымогать у него деньги. Они отметили, что обвинительница молчала о предполагаемом изнасиловании несколько лет.

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