Бывшая девушка Джонатана Мейджорса отозвала новые иски против актера. Они достигли соглашения

Бывшая девушка Джонатана Мейджорса отозвала иск о нападении и клевете. Стороны достигли мирового соглашения, пишет The Guardian со ссылкой на адвокатов.
Истец и ответчик согласились оставить дело без рассмотрения. Адвокат Джаббари заявил, что иск был «благоприятно урегулирован», но отказался вдаваться в подробности.
«Грейс Джаббари проявила огромное мужество на протяжении всего этого очень долгого и трудного процесса. Мы надеемся, что она наконец сможет оставить эту главу позади и двигаться вперед с высоко поднятой головой», — заявила защитница Бриттани Хендерсон. Представители Мейджорса заявлений не делали.
В марте танцовщица Джаббари обвинила звезду фильмов Marvel Мейджорса в физическом и психологическом насилии во время их отношений. Актер якобы нападал на нее, оставлял побои, клеветал и подвергал девушку эмоциональному стрессу. Это произошло после того, как мужчину уже признали виновным в домашнем насилии и исключили из проектов.
Однако Мейджорс потихоньку возвращается в Голливуд. Так, в октябре отложенный фильм о бодибилдере «Журнал мечты» выкупили для кинотеатрального релиза. В июне актера утвердили на роль в фильме младшего брата Дени Вильнева.