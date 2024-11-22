«Макдоналдс» в США введет бюджетное меню за 5 долларов

«McValue» (можно перевести как «Макценно») появится в ресторанах быстрого питания 7 января 2025 года. Новое предложение станет продолжением набора блюд, который «Макдоналдс» продавал в этом году за 5 долларов. В него также войдут локальные продукты и напитки от местных производителей.

Отчасти решение «Макдоналдса» можно считать вынужденным, отметил телеканал. Сеть пытается возобновить рост после низких показателей последних нескольких кварталов. Средняя цена блюд в заведениях выросла примерно на 40% за последние пять лет, в то время как клиенты стараются экономить деньги. В октябре произошла вспышка кишечной палочки, что вдобавок привело к резкому падению продаж и трафика. В ноябре компания пообещала вложить 100 млн долларов в маркетинг и помощь франчайзи, наиболее пострадавшим от паники.