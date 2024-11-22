«Макдоналдс» в США введет бюджетное меню за 5 долларов

«Макдоналдс» в США представил новое бюджетное меню для клиентов, которых отпугнули высокие цены. Новая категория получила название «McValue», сообщает CNN.
«McValue» (можно перевести как «Макценно») появится в ресторанах быстрого питания 7 января 2025 года. Новое предложение станет продолжением набора блюд, который «Макдоналдс» продавал в этом году за 5 долларов. В него также войдут локальные продукты и напитки от местных производителей.
Отчасти решение «Макдоналдса» можно считать вынужденным, отметил телеканал. Сеть пытается возобновить рост после низких показателей последних нескольких кварталов. Средняя цена блюд в заведениях выросла примерно на 40% за последние пять лет, в то время как клиенты стараются экономить деньги. В октябре произошла вспышка кишечной палочки, что вдобавок привело к резкому падению продаж и трафика. В ноябре компания пообещала вложить 100 млн долларов в маркетинг и помощь франчайзи, наиболее пострадавшим от паники.
Опрошенные CNN эксперты считают, что «McValue» поможет «Макдоналдсу» «укрепить имидж как ценностно-ориентированного бренда», несмотря на высокую инфляцию. Это крупнейшая инициатива «Макдоналдса» с 2018 года, когда цены на некоторые блюда составляли от 1 до 3 долларов.
Когда «Макдоналдс» экспериментировал с предложениями, вместе с меню за 5 долларов клиенты могли взять блюдо за 1 доллар, но оно не пользовалось популярностью. Посетители не всегда выбирали недорогую еду, а скорее ориентировались на ту, что стоит своих денег.