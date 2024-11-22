«Смотрите оригинальные версии»: звезда «Эмилии Перес» Карла Гаскон выступила против дубляжа фильмов

Испанская актриса Карла София Гаскон, известная по картине «Эмилия Перес» и сериалу «Повелитель небес», высказалась против дубляжа кинофильмов. Об этом написал Deadline.

Гаскон написала в соцсети X, что ей не понравилась переведенная версия «Эмилии Перес» — какая именно, неясно. Изначально фильм, в котором снялись Селена Гомес и Зои Салдана, сняли на испанском языке.

«Пожалуйста, смотрите оригинальные версии фильмов, во всяком случае те, в которых я появляюсь», — попросила она подписчиков.

Актриса подчеркнула, что сама предпочитает смотреть кино с субтитрами. «Это не одно и то же. Это неизбежно: дубляж меняет актерскую игру. Я люблю дублировать, но, хотя сама это делаю, не смотрю фильмы в дубляже», — поделилась она.