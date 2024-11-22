«Смотрите оригинальные версии»: звезда «Эмилии Перес» Карла Гаскон выступила против дубляжа фильмов

Испанская актриса Карла София Гаскон, известная по картине «Эмилия Перес» и сериалу «Повелитель небес», высказалась против дубляжа кинофильмов. Об этом написал Deadline.
Гаскон написала в соцсети X, что ей не понравилась переведенная версия «Эмилии Перес» — какая именно, неясно. Изначально фильм, в котором снялись Селена Гомес и Зои Салдана, сняли на испанском языке.
«Пожалуйста, смотрите оригинальные версии фильмов, во всяком случае те, в которых я появляюсь», — попросила она подписчиков.
Актриса подчеркнула, что сама предпочитает смотреть кино с субтитрами. «Это не одно и то же. Это неизбежно: дубляж меняет актерскую игру. Я люблю дублировать, но, хотя сама это делаю, не смотрю фильмы в дубляже», — поделилась она.
Гаскон пожаловалась, что ее персонажа в «Эмилии Перес» в иноязычной версии озвучила более взрослая женщина, «имитирующая миссис Даутфайр» (персонажа одноименного фильма в исполнении Робина Уильямса — Прим. ред.).
Артистка добавила, что в редких случаях режиссеры дубляжа находят актрису с похожим на ее собственный голосом. Но чаще всего, по словам Гаскон, персонаж в дубляже звучит совсем не так, как задумывался.
«В „Эмилии“ у них голос, который пытается имитировать мой, и это выводит меня из себя. Они состаривают меня как актрису», — посетовала Гаскон.
Первый трейлер «Эмилии Перес», в котором можно услышать оригинальные голоса актеров, вышел в июне. В октябре Netflix показал англоязычный трейлер картины.
Премьера «Эмилии Перес» состоялась на 77-м Каннском кинофестивале. Там фильм удостоился приза жюри и награды за лучший женский ансамбль. В широкий кинопрокат лента вышла 1 ноября.