Самый топовый создатель шортсов на ютубе открыл студию площадью почти 1000 квадратных метров

Чоу считается самым популярным создателем шортсов на ютубе — они приносят ему по 1 млрд просмотров в месяц. На его канал подписаны более 67 млн подписчиков — это больше, чем у Тейлор Свифт. Он выпускает шоу «Alan’s Universe» («Вселенная Алана»), которое в скором времени намерен запустить по телевидению и в реальном формате.