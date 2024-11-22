Самый топовый создатель шортсов на ютубе открыл студию площадью почти 1000 квадратных метров

Блогер Алан Чикин Чоу открыл в Лос-Анджелесе новую производственную студию площадью 929 квадратных метров. Variety пишет, что масштабы работы контентмейкеров потихоньку выходят на новый уровень.
Чоу считается самым популярным создателем шортсов на ютубе — они приносят ему по 1 млрд просмотров в месяц. На его канал подписаны более 67 млн подписчиков — это больше, чем у Тейлор Свифт. Он выпускает шоу «Alan’s Universe» («Вселенная Алана»), которое в скором времени намерен запустить по телевидению и в реальном формате.
«Alan’s Universe» стилизована под немое кино и корейские дорамы. Огромная контент-площадка забита яркими декорациями, вдохновением для которых послужило корейское реалити-шоу о женских соревнованиях на выживание «Школа айдолов» 2017 года.
Чоу, который также снимался в телешоу «Анатомия страсти» и «Дрянные девчонки», считает, что цифровые технологии позволяют стать рассказчиками кому угодно. «Раньше было несколько ключевых лиц, которые могли выбирать, какие истории рассказывать. Но теперь, благодаря технологиям, эта власть вернулась к обычным людям», — сказал он.
19 декабря на Amazon Prime Video состоится премьера реалити-шоу MrBeast, которое стало самым дорогим в истории. Блогер снял для стриминга 10 эпизодов с 1000 участников, которые боролись за главный приз — 5 млн долларов. По его словам, что за год съемок его команда побила 50 мировых рекордов и с нуля построила целый город посреди поля.