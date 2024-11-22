Самый топовый создатель шортсов на ютубе открыл студию площадью почти 1000 квадратных метров

Сегодня / 19:59
Кендрик Ламар выпустил альбом «GNX»
Сегодня / 22:14
«Смотрите оригинальные версии»: звезда «Эмилии Перес» Карла Гаскон выступила против дубляжа фильмов
Сегодня / 21:16
В Испании пять авиакомпаний-лоукостеров оштрафовали на 179 миллионов евро за необоснованные сборы
Сегодня / 20:37
Остин Батлер снимется в фильме «Барьер» Эдварда Бергера
Сегодня / 19:34
Киллиан Мерфи приобрел исторический кинотеатр в Ирландии
Сегодня / 18:39
Американские ученые нашли в Сирии древнейший алфавит. Ему больше 4000 лет
Сегодня / 17:58
Школьник-стример обманул инвесторов и заработал 30 тыс. долларов. Ему и его семье начали мстить
Сегодня / 17:48
В США заключенные в тюрьме зачали ребенка, ни разу не встретившись друг с другом
Сегодня / 16:56
Лукашенко пообещал отключить интернет в Беларуси, если после выборов начнутся протесты
Сегодня / 15:59
Американка нашла похищенную собаку спустя девять лет
Сегодня / 15:56
Netflix удалил дополненный ИИ постер «Аркейна» после возмущения Riot
Сегодня / 15:10
Okko запустил раздел «Игры»
Сегодня / 14:55
Кэти Перри (это псевдоним) выиграла суд против модельерши Кейти Перри (настоящее имя) из‑за бренда
Сегодня / 14:21
В Москве презентуют книгу Никиты Смагина «Всем Иран. Парадоксы жизни в автократии под санкциями»
Сегодня / 13:38
Джесси Айзенберг работает нам мюзиклом с Джулианной Мур и Полом Джаматти
Сегодня / 13:30
Стартовали съемки второго сезона «Кибердеревни»
Обновлено сегодня в 12:56
Американец инсценировал свою смерть и сбежал в Европу. Спустя 3 месяца он подтвердил, что жив
Сегодня / 12:50
Обложки альбомов Radiohead выставят в музее
Сегодня / 11:00
«Скуф», «абьюз» и «нормис» вошли в шорт-лист слов года по версии «Грамоты.ру»
Сегодня / 10:52
Кореец попытался вывезти из Перу сотни пауков, привязав их к своему телу
Сегодня / 10:06
Baza: на территории завода Роскосмоса нашли производство снюса
Сегодня / 09:49
Джош Бролин заявил, что бросит кино, если Дени Вильнева не номинируют на «Оскар»
Сегодня / 09:14
Пациентка обвинила алжирского писателя в использовании ее истории в романе
Сегодня / 08:53
«Предложение, от которого нельзя отказаться»: на Сицилии бизнесмену подкинули голову лошади
Сегодня / 01:54
Сэмюэль Л.Джексон намерен сняться в секретном фильме Джей Джея Абрамса
Сегодня / 01:27
Самая высокая и самая низкая женщины в мире встретились в Лондоне на чаепитии
Сегодня / 00:50
В Лаосе пять туристов скончались после коктейлей с метанолом
Сегодня / 00:08
Рэпер Гуф снимет фильм о себе после выхода из рехаба и отправится в прощальный тур
Вчера / 23:15
Боб Дилан назвал смешной историю о том, что он якобы запретил танцовщицам смотреть ему в глаза
Вчера / 22:58
Режиссер «Точки кипения» Филип Барантини снимет фильм «Энола Холмс-3»
Вчера / 22:45
Церковь в Швейцарии запустила аватар Иисуса на базе ИИ
Вчера / 22:15
Себастьян Стэн заявил, что голливудские звезды боятся Трампа
Вчера / 21:50
Ученые обнаружили, что у неандертальцев было абстрактное мышление
Вчера / 21:08
Первая заместительница Эльвиры Набиуллиной уволилась из Центробанка
Вчера / 20:58
Pixar показала тизер «Элио»

Самый топовый создатель шортсов на ютубе открыл студию площадью почти 1000 квадратных метров

Сегодня в 20:50
Фото: @alanchikinchow

Блогер Алан Чикин Чоу открыл в Лос-Анджелесе новую производственную студию площадью 929 квадратных метров. Variety пишет, что масштабы работы контентмейкеров потихоньку выходят на новый уровень.

Чоу считается самым популярным создателем шортсов на ютубе — они приносят ему по 1 млрд просмотров в месяц. На его канал подписаны более 67 млн подписчиков — это больше, чем у Тейлор Свифт. Он выпускает шоу «Alan’s Universe» («Вселенная Алана»), которое в скором времени намерен запустить по телевидению и в реальном формате.

«Alan’s Universe» стилизована под немое кино и корейские дорамы. Огромная контент-площадка забита яркими декорациями, вдохновением для которых послужило корейское реалити-шоу о женских соревнованиях на выживание «Школа айдолов» 2017 года.

Чоу, который также снимался в телешоу «Анатомия страсти» и «Дрянные девчонки», считает, что цифровые технологии позволяют стать рассказчиками кому угодно. «Раньше было несколько ключевых лиц, которые могли выбирать, какие истории рассказывать. Но теперь, благодаря технологиям, эта власть вернулась к обычным людям», — сказал он.

19 декабря на Amazon Prime Video состоится премьера реалити-шоу MrBeast, которое стало самым дорогим в истории. Блогер снял для стриминга 10 эпизодов с 1000 участников, которые боролись за главный приз — 5 млн долларов. По его словам, что за год съемок его команда побила 50 мировых рекордов и с нуля построила целый город посреди поля.

Расскажите друзьям
Теги:
Amazon
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами