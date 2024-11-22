В Испании пять авиакомпаний-лоукостеров оштрафовали на 179 миллионов евро за необоснованные сборы

В Испании Министерство по защите прав потребителей оштрафовало пять авиакомпаний-лоукостеров на 179 млн евро за злоупотребления. Об этом сообщили на сайте ведомства.
Перевозчики Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian и Volotea, как посчитало министерство, взимали необоснованную дополнительную плату с пассажиров за бронирование мест для сопровождающих и ручную кладь.
Наибольший штраф выписали Ryanair: этой авиакомпании придется заплатить более 107 млн евро. Vueling обязали выплатить 39,2 млн, Easyjet — 29 млн. Остальные две компании оштрафовали на суммы в 1,6 и 1,2 млн евро.
Лоукостеры нарушали права потребителей. Теперь им запрещено требовать плату за провоз ручной клади и распечатку посадочного талона, препятствовать оплате наличными в аэропортах Испании, осуществлять платное бронирование соседних мест для несовершеннолетних, иждивенцев и их сопровождающих.
Также перевозчики отныне не могут вводить в заблуждение клиентов с помощью упущения информации и неясной ее формулировки в сети, затрудняющей для путешественников сравнение цен у компаний-конкурентов.