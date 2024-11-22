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Остин Батлер снимется в фильме «Барьер» Эдварда Бергера

Сегодня в 20:37
Фото: austinbutler

Американский актер Остин Батлер, известный по фильмам «Элвис» и «Байкеры», снимется в картине «Барьер». Ее поставит режиссер Эдвард Бергер, снявший «Конклав» и «На Западном фронте без перемен», сообщил Deadline.

Лента будет основана на рассказе МакМиллана Хеджеса. Детали сюжета держатся в тайне, но известно, что проект будет посвящен путешествиям во времени. Будущий фильм описывают как микс «Интерстеллара» и «Лучшего стрелка».

Сценарий картины написал сам Хеджес, он же стал продюсером фильма наряду с Бергером. Батлер, как ожидается, исполнит главную роль и выступит исполнительным продюсером проекта.

Когда Бергер начнет съемки «Барьера», пока не определено. В данный момент режиссер занимается пост-продакшеном фильма «Баллада о маленьком игроке», в котором снялись Колин Фаррелл и Тильда Суинтон. Лента выйдет на Netflix.

Батлер сейчас снимается в триллере «Пойман на краже» Даррена Аронофски. В будущем он также появится в картине Ари Астера «Эддингтон» вместе с Педро Паскалем и Эммой Стоун.

В мае сообщалось, что Батлер может сыграть в перезапуске «Пиратов Карибского моря». В ноябре стало известно, что он планирует поучаствовать в ленте «Американская скорость», в которой также снимется Том Холланд.

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