Остин Батлер снимется в фильме «Барьер» Эдварда Бергера

Американский актер Остин Батлер, известный по фильмам «Элвис» и «Байкеры», снимется в картине «Барьер». Ее поставит режиссер Эдвард Бергер, снявший «Конклав» и «На Западном фронте без перемен», сообщил Deadline.

Лента будет основана на рассказе МакМиллана Хеджеса. Детали сюжета держатся в тайне, но известно, что проект будет посвящен путешествиям во времени. Будущий фильм описывают как микс «Интерстеллара» и «Лучшего стрелка».