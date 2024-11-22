Кендрик Ламар выпустил альбом «GNX», в который вошли 12 треков. Слухи о том, что рэпер усердно работает над новым проектом, оказались отчасти правдивыми, сообщает Variety.

На альбоме появились SZA в треках «Luther» и «Gloria». Также появилась шестая часть трека «Heart», а в открывающем «Wacced Out Murals» Ламар ссылается на свое выступление на Супербоуле, где должен был выступить Лил Уэйн.

Ранее DJ Snake предполагал, что в записи «GNX» внес вклад в четыре или пять песен и что будет неожиданное появление Тейлор Свифт, хотя она, похоже, не участвует в проекте.