Кендрик Ламар выпустил альбом «GNX», в который вошли 12 треков. Слухи о том, что рэпер усердно работает над новым проектом, оказались отчасти правдивыми, сообщает Variety.
На альбоме появились SZA в треках «Luther» и «Gloria». Также появилась шестая часть трека «Heart», а в открывающем «Wacced Out Murals» Ламар ссылается на свое выступление на Супербоуле, где должен был выступить Лил Уэйн.
Ранее DJ Snake предполагал, что в записи «GNX» внес вклад в четыре или пять песен и что будет неожиданное появление Тейлор Свифт, хотя она, похоже, не участвует в проекте.
«GNX» выходит перед завершением знаменательного года для Ламара, пишет Variety. Весной он попал в заголовки газет из‑за своих рэп-разборок с Дрейком, выпустив несколько синглов: «Euphoria», «Meet the Grahams» и «Not Like Us», последний единственный попал на хорошие места в чартах. Трек номинировали на песню года и запись года.