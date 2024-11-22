Киллиан Мерфи приобрел исторический кинотеатр в Ирландии

Ирландский актер Киллиан Мерфи, звезда «Оппенгеймера» и «Острых козырьков», приобрел вместе с художницей Ивонн МакГиннесс исторический кинотеатр The Phoenix Cinema в городе Дингл. Об этом сообщил Deadline.

Журнал Time Out называл «Феникс» «одним из 50 лучших кинотеатров в Великобритании и Ирландии». Он функционировал в течение последних 105 лет и продолжит свою работу в будущем.

Мерфи и его супруга намерены отремонтировать здание и расширить его до многопрофильного пространства. «Мы хотим снова открыть двери, расширить творческий потенциал места», — подчеркнула МакГиннесс.

Мерфи добавил, что хорошо понимает значение кинотеатра для Дингла. «Феникс» — единственное место, где в городе и на одноименном полуострове показывают кино. Более того, это единственный кинотеатр в районе Гэлтахт в Ирландии.

© phoenix.dingle

«Я хожу смотреть фильмы в „Феникс“ с тех пор, как был маленьким мальчиком на летних каникулах. Мой отец смотрел там фильмы, когда был молодым человеком, еще до меня, и мы посмотрели много фильмов в „Фениксе“ с нашими собственными детьми», — поделился актер.

The Phoenix Cinema построили братья Джимми и Джонни Хулиханы, он открылся в 1919 году. Кинотеатр пережил два разрушительных пожара в 1921 и 1938 годах и две реконструкции. Нынешнее название, фасад в стиле ар-деко и напольная мозаика с изображением феникса появились во время второй перестройки.

В 50-х годах Хулиханы продали «Феникс» Джону Муру, и центр продолжил работать как кинотеатр, концертная площадка и танцевальный зал. На площадке выступал в 1964 году Рори Галлахер.