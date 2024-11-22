Школьник-стример обманул инвесторов и заработал 30 тыс. долларов. Ему и его семье начали мстить

Стример, которому около 13 лет, создал мем-токен и обманул инвесторов. Криптосообщество, вероятно, раскрыло его личность и принялось мстить, сообщает The Verge.

Сначала в соцсети X завирусился пост с фотографией Фото: @SolanaPlays/X мальчика, в телефоне которого изображены его успехи на криптобирже. «Только что заработал 2 тыс. долларов перед школой. Фиксируйте», — написал он и активно отвечал комментаторам.

С 18 ноября школьник запускал стримы и с удовольствием наблюдал, как растет цена его мем-монеты, прежде чем продать свою долю за 30 тыс. долларов. В результате этого стоимость токена резко упала, что и разозлило инвесторов.

Тогда участники криптосообщества решили ответить мальчику. Они начали вкладывать еще больше денег в его токен, повысив его стоимость до 1 млн долларов. Это значит, что вместо 30 тыс. школьник мог бы заиметь в 33 раза большую сумму, чем вывел.