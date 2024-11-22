Американские ученые нашли в Сирии древнейший алфавит. Ему больше 4000 лет

Группа исследователей из Университета Джонса Хопкинса обнаружила в гробнице в Сирии древнейший алфавит из известных на сегодняшний день. Об этом написали на портале учреждения.

Надпись, найденная учеными, датируется примерно 2400 годом до н. э. Она старше на 500 лет всех других алфавитов, когда‑либо изученных археологами. По словам специалистов, находка показывает, что «люди экспериментировали с новыми коммуникационными технологиями гораздо раньше», чем считалось ранее.

«Алфавиты произвели революцию в письме, сделав его доступным для людей за пределами королевской семьи и социальной элиты. Алфавитное письмо изменило образ жизни людей, их мышление, их общение», — подчеркнул профессор археологии Гленн Шварц.

Он в течение 16 лет руководил раскопками в Телль-Умм-эль-Марра, одном из первых городских центров среднего размера на западе Сирии. Археологи обнаружили там гробницы раннего бронзового века с хорошо сохранившимися скелетами, золотыми и серебряными украшениями, кухонной утварью и неповрежденной керамикой.

Рядом с керамикой ученые нашли слегка обожженные глиняные цилиндры с надписями. Они были перфорированы и, возможно, служили этикетками с описанием содержимого сосудов. «Не имея возможности расшифровать надпись, мы можем только строить догадки», — отметил Шварц.