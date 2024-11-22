Лукашенко пообещал отключить интернет в Беларуси, если после выборов начнутся протесты

Александр Лукашенко пообещал отключить интернет в Беларуси, если после выборов президента 2025 года начнутся протесты. Он провел встречу со студентами местных гуманитарных вузов, передает госагентство «Белта».

Лукашенко призвал голосовать на выборах, которые пройдут в Беларуси 26 января, «культурно, без гвалта, без шума». Он хочет, чтобы студенты «не наступали друг на друга, даже не толкались».

Политику напомнили об отключениях интернета в ходе президентских выборов 2020 года и протестов против их результатов. «Если это повторится, отключим вообще. Скажу откровенно, что это практически всегда, особенно на начальных стадиях, было с моего разрешения. <…> Через интернет это все шло, из Польши прежде всего: маршруты, куда будем идти, как будем идти», — сказал Лукашенко.

На той же встрече Лукашенко заявил, что «всю свою президентскую жизнь» боится вождизма. По его мнению, диктатуры в Беларуси «нет и быть не может», поскольку у него нет «рычагов диктатуры». «Это америкосы придумали: диктатор, диктатор! Как я могу Америкой диктовать? Сегодня Трамп, Байден и прочие не могут диктовать, которые более 30% ВВП в мире производят. А я чем могу диктовать?» — сказал он.

В феврале Лукашенко делился о намерениях баллотироваться в президенты Беларуси, а в октябре подтвердил свои планы. «Чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество и вас в том числе, <…> чем они будут больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Вы не переживайте, мы сделаем так, как это надо для Беларуси», — говорил политик.