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В США заключенные в тюрьме зачали ребенка, ни разу не встретившись друг с другом

Сегодня в 17:48
Фото: amr_taha/Unsplash

В США заключенные в коррекционном центре «Тернер Гилфорд Найт» зачали ребенка, ни разу не встретившись друг с другом. Об этом написал WSVN.

29-летняя Дейзи Линк отбывала во Флориде тюремный срок за убийство экс-бойфренда, когда таинственным образом забеременела. Отцом ее ребенка оказался 24-летний Джоан Депас, также осужденный за убийство.

Линк отказывалась назвать его имя, но правда вскрылась, когда сотрудники тюрьмы сделали ДНК-тест малыша. Тогда у них возник вопрос: как паре удалось зачать дочь, ведь они не могли встретиться из‑за условий заключения.

Наконец Линк и Депас признались, что начали общаться через вентиляцию в своих камерах. Они разговаривали друг с другом в течение долгих часов и вскоре стали романтическими партнерами, хотя никогда не видели друг друга.

Однажды Линк призналась своему новому бойфренду, что всегда мечтала стать матерью. «Если бы мне нужно было выбрать кого‑то [на роль отца], знаешь, это был бы ты», — сказала она Депасу. Мужчина в ответ решил осуществить мечту подруги.

Он узнал от другого заключенного, что вентиляционная шахта позволяет передавать предметы и записки с одного этажа на другой. Депас смастерил резервуар для спермы, который пять раз в день в течение месяца спускал Линк.

Девушка вводила биологический материал внутрь своего организма — и, по ее словам, спустя всего несколько попыток забеременела. «Я была очень взволнована. Я была в восторге», — поделилась она.

«Их шансы, вероятно, были меньше пяти процентов, но это не значит, что они были равны нулю. Так что это абсолютно необычный случай. Я никогда не читал и не слышал ни о чем подобном», — прокомментировал специалист по фертильности Фернандо Акерман.

Линк благополучно родила ребенка в июне. В данный момент девочка живет с мамой Депаса. Родители малышки сейчас находятся в разных тюрьмах, но регулярно разговаривают по телефону и созваниваются с дочерью по видеосвязи.

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