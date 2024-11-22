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Netflix удалил дополненный ИИ постер «Аркейна» после возмущения Riot

Сегодня в 15:56
Фото: Netflix

Netflix удалил со своего сайта постер сериала «Аркейн», который расширили с помощью искусственного интеллекта. Студия Riot, которой принадлежат права на бренд, попросила об этом.

На генеративное изображение с характерными искажениями и визуальными ошибками обратили внимание в соцсетях. Оно появляется при открытии страницы «Аркейна» на Netflix. Пользователю X показалось странным то, как выглядит рука героини Джинкс.

© @eggbertith/X

На пост отреагировал менеджер бренда «Аркейн» по имени Алекс. Он написал, что Riot отстаивает «строгую позицию: никакого искусственного интеллекта для всего, что связано с „Аркейном“, потому что это неуважение к невероятным художникам, которые работали над шоу».

Финальный акт «Аркейна» выйдет 23 ноября. После этого Riot и Fortiche займутся адаптацией другого проекта по вселенной League of Legends. Какого именно, пока неизвестно.

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