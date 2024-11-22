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Американка нашла похищенную собаку спустя девять лет

Сегодня в 15:59
Фото: Josh Hawkins/The Guardian

Жительница США Джудит Монаррес воссоединилась со своей чихуахуа по имени Гизмо спустя 9 лет после ее пропажи. О своем опыте она рассказала The Guardian.

Монаррес призналась, что сразу влюбилась в новорожденную собаку, увидев ее в октябре 2013 года. «Он был без шерсти, с опухшими веками и самым маленьким в помете. В течение следующих нескольких лет он был идеальным компаньоном. Неважно, смотрел ли он со мной „Анатомию Грея“ или лизал мой нос, Гизмо вносил свет в мою жизнь», — поделилась она. Хозяйке особенно запомнились его глаза с янтарными линиями вокруг радужки.

Гизмо стал третьим псом в доме Монаррес в Лас-Вегасе. До этого она уже взяла себе терьера Бенджи и чихуахуа Чапо. По ее словам, питомцы были неразлучны.

Но однажды в феврале 2015 года засов на воротах ее заднего двора оторвался, и все три пса выбрались наружу. Вскоре Монаррес нашла двух из них, но Гизмо бесследно пропал. Вскоре ее сосед рассказал, что видел, как женщина в красной машине увезла собаку.

Сначала хозяйка понадеялась, что Гизмо увезли к ветеринару, чтобы проверить микрочип, однако с ней так и не связались по поводу собаки. Поиски оказались безрезультатными — не помогли ни листовки на улицах, ни объявления в интернете. Монаррес призналась, что смирилась с тем, что больше никогда не увидит Гизмо, только в 2020 году во время пандемии коронавируса.

Однако в июле 2024 женщина получила неожиданное письмо, в котором ей сообщили, что Гизмо нашелся. Из текста следовало, что собака находится в ветеринарной клинике.

«Я не могла поверить своим глазам. Я опустилась на колени и заплакала. <…> Мне сказали, что о его состоянии мы поговорим при встрече. Эти слова напугали меня. Чапо умер всего месяц назад, и я не была готова потерять еще одну собаку, тем более ту, которую уже оплакала», — вспомнила Монаррес.

В клинике ей рассказали, что собаку нашли, когда она бродила по улицам — поймать ее смогли лишь спустя несколько недель. Гизмо диагностировали раздражение на коже, инфекцию в глазах и хромоту. Монаррес предположила, что женщина в красной машине бросила Гизмо на улице или он сбежал сам.

«Мне вынесли его, завернутого в одеяло. Я позвала его по имени, и он посмотрел на меня. Я увидела эти янтарные линии вокруг его радужек — не оставалось сомнений, это был мой Гизмо. „Гизми,“ — прошептала я. Он наклонил голову, услышав знакомое имя, а потом лизнул меня в нос, будто узнал меня. Этот жест растрогал меня до глубины души. Я крепко прижала его к себе, переполненная эмоциями. Наконец, после девяти долгих лет, он был готов вернуться домой», — поделись хозяйка.

По ее словам, сейчас Гизмо идет на поправку и уже подружился с новым недавним питомцем Монаррес — пятилетним чихуахуа по кличке Софи.

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