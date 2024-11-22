Кэти Перри (это псевдоним) выиграла суд против модельерши Кейти Перри (настоящее имя) из‑за бренда

Кэти Перри одержала победу в суде над австралийской модельершей из‑за торговой марки бренда одежды Katie Perry. Все дело в именах и псевдонимах, пишет The Guardian.

Дизайнер одежды Кейти Джейн Тейлор продает одежду для дома под своим настоящим именем Кейти Перри (Katie Perry). Она подала в суд на Кэти Перри (Katy Perry) в октябре 2019 года, когда та начала торговать своей продукцией. В 2023-м суд постановил, что фирма певицы Kitty Purry нарушила права на товарный знак во время тура по Австралии 2014 года.

Певица, настоящее имя которой Кэтрин Хадсон (Katheryn Hudson), обжаловала прошлогоднее решение суда. В этот раз судьи единогласно постановили отменить регистрацию товарного знака Тейлор Katie Perry.

«Некоторые преданные поклонники [Кэти Перри] хоть и могут заметить иное написание [бренда], рядовой потребитель с несовершенной памятью, <…> скорее всего, озадачится и задастся вопросом, связаны ли они [одежда и певица]. <…> Обе женщины вложили кровь, пот и слезы в развитие своего бизнеса. Поскольку известность одной из них росла на международном уровне, другая узнала о тезке и подала заявку на регистрацию товарного знака», — посчитали апелляционные судьи.

По мнению суда, конфликт двух предприимчивых женщин из разных стран стал результатом невезения. Судьи установили, что заявка на регистрацию товарного знака Katie Perry была подана, когда Тейлор уже знала о репутации певицы. Там отметили, что артистка добросовестно использовала свое имя в качестве товарного знака во время тура 2014 года и делала это за пять лет до того, как Тейлор открыла собственное дело, а также предлагала модельерше заключить «соглашение о сосуществовании», но получила отказ, хотя в этом случае выиграли бы обе стороны.