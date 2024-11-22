В Москве презентуют книгу Никиты Смагина «Всем Иран. Парадоксы жизни в автократии под санкциями»

В субботу, 30 ноября, в лектории «Пиотровского» на Малой Никитской состоится презентация книги Никиты Смагина и издательства Individuum «Всем Иран. Парадоксы жизни в автократии под санкциями».
Журналист и политический аналитик Никита Смагин прожил в Иране несколько лет. Теперь автор рассказывает о времени, проведенном в стране, правительство которой вооружается до зубов для противостояния внешним врагам во главе с США и жестоко преследует инакомыслящих внутри своих границ.
При этом, по словам Смагина, «Всем Иран» — это прежде всего книга о людях, которые знают, где выгодно купить новый айфон, ходят на подпольные рейвы и всегда с радостью встречают гостя.
На презентации автор обсудит работу над книгой со старшим редактором Individuum Олегом Егоровым, поделится опытом парадоксальной иранской действительности, а также даст пару советов, как не попасть впросак иностранцу в Иране. Для участия нужно зарегистрироваться — сделать это можно тут.