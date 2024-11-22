Стартовали съемки второго сезона «Кибердеревни»

«Кинопоиск» объявил о начале съемок второго сезона сайфай-комедии «Кибердеревня». Премьера новых серий состоится в 2025 году.
Сюжет второго сезона развернется спустя год с момента событий первого. Голограмма Галя вселилась в тело всемогущего Барагозина и стала сильной как никогда. Николай заперт в космической тюрьме. Ему и его другу Робогозину предстоит бросить вызов могущественной Гале, выпутаться из сложной ситуации и решить проблемы, которые они создали сами.
К своим ролям вернутся Сергей Чихачев, Григорий Скряпкин, Елена Махова, Артем Семакин, Ольга Жевакина, Влада Лукина, Маргарита Силаева, а Сергей Бурунов вновь подарит свой голос Робогозину.
Режиссер второго сезона — Сергей Васильев, снявший ютуб-ролики, с которых все началось, и первый сезон.
«Кибердеревня» дебютировала на «Кинопоиске» в сентябре 2023 года. Сериал занял четвертое место в топ-20 фильмов и сериалов года, его посмотрели 4,5 млн подписчиков «Плюса».