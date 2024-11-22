Стартовали съемки второго сезона «Кибердеревни»

Сюжет второго сезона развернется спустя год с момента событий первого. Голограмма Галя вселилась в тело всемогущего Барагозина и стала сильной как никогда. Николай заперт в космической тюрьме. Ему и его другу Робогозину предстоит бросить вызов могущественной Гале, выпутаться из сложной ситуации и решить проблемы, которые они создали сами.