Обложки альбомов Radiohead выставят в музее

Мультимедийная выставка, посвященная Radiohead, откроется в Музее Эшмола в Оксфорде. На ней представят обложки альбомов и другие работы художника Стэнли Донвуда и солиста группы Тома Йорка, сообщает Би-би-си.

Экспозиция также будет включать личные альбомы и дневники, никогда не выставлявшиеся на публике. Выставка получила название «This Is What You Get» («Это то, что ты получишь») ― это строчка из песни Karma Police.