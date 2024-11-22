Обложки альбомов Radiohead выставят в музее

Мультимедийная выставка, посвященная Radiohead, откроется в Музее Эшмола в Оксфорде. На ней представят обложки альбомов и другие работы художника Стэнли Донвуда и солиста группы Тома Йорка, сообщает Би-би-си.
Экспозиция также будет включать личные альбомы и дневники, никогда не выставлявшиеся на публике. Выставка получила название «This Is What You Get» («Это то, что ты получишь») ― это строчка из песни Karma Police.
Всего в музее представят 120 работ. Посмотреть на них можно будет с августа 2025-го по апрель 2026 года.
Дизайн для большинства обложек Radiohead разработал художник Стэнли Донвуд, чье настоящее имя Дэн Риквуд. Том Йорк ранее говорил, что «Дэн так искусно вытаскивает вещи из моей головы, что это просто взрывает мой мозг во всех направлениях».
В 2002 году специальное издание альбома Radiohead «Amnesiac» получило «Грэмми» за лучшую обложку. Ее автором тоже стал Донвуд, превративший футляр для компакт-диска в потерянную библиотечную книгу.