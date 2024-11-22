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Джесси Айзенберг работает нам мюзиклом с Джулианной Мур и Полом Джаматти

Сегодня в 13:38
Фото: ABC Signature

Джесси Айзенберг снимет музыкальную комедию с Джулианной Мур («Комната по соседству», «Ночи в стиле буги») и Полом Джаматти («Оставленные», «Миллиарды»), пишет Deadline.

Фильм расскажет о застенчивой женщине, которая неожиданно попадает в местную постановку оригинального мюзикла. Под чарами властного и загадочного режиссера она теряет себя в роли на сцене местного театра.

Проект объединит Айзенберга с Topic Studios и Fruit Tree, с которыми он работал над своей предыдущей лентой «Настоящая боль». Он также воссоединится с Мур, сыгравшей в его режиссерском дебюте «Когда ты закончишь спасать мир». Айзенберг снимет фильм по собственному сценарию, а также напишет музыку для картины.

«Настоящая боль» выходит в прокат 1 ноября. В картине Айзенберг сыграл Дэвида, который вместе с кузеном Бенджи (Киран Калкин) отправляется в путешествие по Польше, чтобы отдать дань уважения своей бабушке. Между родственниками быстро возникает напряженность, пока они пытаются разобраться в глубоко переплетенных нитях прошлого своей семьи.

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