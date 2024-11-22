Джесси Айзенберг работает нам мюзиклом с Джулианной Мур и Полом Джаматти

Фильм расскажет о застенчивой женщине, которая неожиданно попадает в местную постановку оригинального мюзикла. Под чарами властного и загадочного режиссера она теряет себя в роли на сцене местного театра.

Проект объединит Айзенберга с Topic Studios и Fruit Tree, с которыми он работал над своей предыдущей лентой «Настоящая боль». Он также воссоединится с Мур, сыгравшей в его режиссерском дебюте «Когда ты закончишь спасать мир». Айзенберг снимет фильм по собственному сценарию, а также напишет музыку для картины.