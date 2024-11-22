Кореец попытался вывезти из Перу сотни пауков, привязав их к своему телу

В Международном аэропорту столицы Перу Лиме арестован житель Южной Кореи за попытку контрабанды пауков. Об этом сообщает Metro.
28-летний кореец привлек внимание правоохранителей необычным вздутым животом. При осмотре под его свитером обнаружили пакеты с 300 тарантулами, 100 сороконожками и девятью ядовитыми муравьями-пулями.
Небольшие пластиковые пакеты были привязаны к телу злоумышленника двумя поясами. Всех насекомых передали службам защиты животных.
Как отмечает Metro, контрабанда тарантулов ― прибыльное дело. По словам профессора биологии Гонконгского университета Элис Хьюз, многие коллекционеры пытаются заполучить этих существ, «похожих на покемонов».
Недавно в Москве таможенники обнаружили несколько тысяч живых муравьев в двух посылках из Таиланда. Насекомых нашли при сканировании коробок, в которых, согласно декларации, должны были находиться детские игрушки и печенье.