«Скуф», «абьюз» и «нормис» вошли в шорт-лист слов года по версии «Грамоты.ру»

Портал «Грамота.ру» представил список терминов, претендующих на звание слова года. Ресурс опубликовал его в своем телеграм-канале.
Среди таких слов оказались «инсайт», «вайб», «нарратив», «абьюз» и «аскеза». Также в шорт-лист вошли «осознанность», «прилет», «пов» , «сап», «скуф» и «нормис».
Финальное слово года сотрудники онлайн-портала определят в декабре. Всего они рассмотрели более 400 слов, позже список сократили до 120 в результате опросов на сайте и в соцсетях. После фильтрации он ужался до 40 слов.
По словам представителей «Грамоты.ру», с помощью своего исследования они хотели зафиксировать лексические изменения, а одним из ключевых критериев отбора слов стало отсутствие его толкования в словарях. После того как шорт-лист оценят эксперты сервиса, слово года добавят в метасловарь «Грамоты».