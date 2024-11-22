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Baza: на территории завода Роскосмоса нашли производство снюса

Сегодня в 10:06
Фото: Ludvig14

На территории петербургского завода «Арсенал», который входит в госкорпорацию Роскосмос, обнаружили производство снюса. Об этом сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, 20 ноября сразу несколько необычных находок сделали на заводе во время проверочных миграционных мероприятий. Сперва спецслужбы заметили у одного работника предмет, похожий на гранату, который оказался муляжом.

Затем в соседнем здании правоохранителей ждал еще один сюрприз ― лаборатория по производству снюса. Во время обысков они изъяли 65 свертков и пакетов с неизвестными веществами.

Завод «Арсенал» производит космические аппараты, морские артиллерийские и пусковые установки, ракетные двигатели, баллистические ракеты и боевые ракетные комплексы. Из‑за военных действий России на Украине находится под санкциями Евросоюза, США и Великобритании.

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