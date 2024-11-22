Джош Бролин заявил, что бросит кино, если Дени Вильнева не номинируют на «Оскар»

Джош Бролин, сыгравший в двух частях научно-фантастического эпоса Дени Вильнева «Дюна», перестанет сниматься в кино, если режиссера не номинируют на «Оскар» за сиквел, вышедший в этом году. Об этом актер рассказал в интервью Variety.

«Если его не номинируют в этом году, я уйду из кино. Этот фильм был лучше, чем первый. Когда я смотрел его, мне казалось, что мой мозг вскрыли. Это шедевр, а Дени — один из главных мастеров режиссуры. Если у премии „Оскар“ есть хоть какой‑то смысл, они отметят его», — сказал актер.